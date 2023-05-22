У Львові погасили марку, яку створили за допомогою штучного інтелекту

Погашення марки з представниками Львівськії ОВА. Фото: Львівська ОВА

У Львівській ОВА погасили поштову марку, присвячену народному художнику України Івану Марчуку. Для початку тираж складатиме 1000 екземплярів.

Про це інформують у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

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Історія марки

Як розповів автор ідеї, міжнародний громадський діяч Юрій Котик, марку створив художник Володимир Козюк з використанням штучного інтелекту — це перша марка в Україні, яку створили із застосуванням ШІ.

Марка присвячена народному художнику України Івану Марчуку. Фото: Львівська ОВА

"Марка представляє наших українців, а саме генія сучасності, генія мистецтва Івана Марчука. Для початку тираж складатиме 1000 екземплярів – як подарунок для тих наших іноземних партнерів, які прославляють Україну і допомагають ЗСУ, біженцям, волонтерським та іншим доброчинним організаціям, які знаходяться за межами України", — зазначив Юрій Котик.

Заступник голови Львівської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) — Олександр Кулепін наголосив, що український художник Іван Марчук входить до рейтингу британської газети The Daily Telegraph "Сто геніїв сучасності".

"Дуже приємно, що ми продовжуємо традицію відзначати особливими унікальними марками геніїв України. Ми продовжуємо популяризувати талановитих українців у такий спосіб. Дякую Юрію Котику за ініціативу у продовженні цього тренду", — додав Олександр Кулепін.

Директор Львівської дирекції АТ "Укрпошта" Євген Кравчук зазначив, що унікальна поштова марка з зображенням українського генія, — це спосіб розповісти світові про культурних, громадських та інших відомих діячів України.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській ОВА відбулось урочисте спецпогашення поштової марки, присвяченої видатній постаті в історії нашої держави, останньому Гетьману України Павлу Скоропадському. Марку погасили у 150-ту річницю від дня його народження.