Во Львове наказали чиновника, который выписал себе премий на 40 тысяч

Деньги в кошельке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во Львове суд признал виновным и оштрафовал должностное лицо государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Игоря-Мирослава Подганюка. Он, как известно, самостоятельно назначил себе премии почти на 40,3 тысячи гривен.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

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Что известно о премировании Подганюка

Отмечается, что в апреле 2022 Подганюк, занимая должность заместителя директора и заведующего патоморфологического отдела Львовской региональной государственной лаборатории государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, назначил себе 11,5 тысяч гривен премии.

Повторно чиновник премировал себя уже в сентябре 2023 года, назначив еще 28,8 тысяч гривен.

Штраф Подганюка

В суде, как известно, Подганюк признал свою вину и попросил суд его строго не наказывать.

Учитывая обстоятельства, должностное лицо оштрафовали на 3 тысячи 400 гривен.

Напомним, жена чиновника сельсовета во Львовской области завладела четвертью села в 2023-м.

К слову, в Киеве чиновники одного из коммунально-бытовых предприятий организовали коррупционную схему, согласно которой выплачивали заработную плату несуществующим уборщикам кладбищ. Сумма ущерба столичному бюджету составила 32 миллиона гривен.