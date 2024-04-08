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У Львові покарали посадовця, який виписав собі премій на 40 тисяч

8 квітня 2024 12:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові покарали посадовця, який виписав собі премій на 40 тисяч
Гроші у гаманці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові суд визнав винним та оштрафував посадовця державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ігоря-Мирослава Підганюка. Він, як відомо, самостійно призначив собі премій на майже 40,3 тисячі гривень. 

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

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Що відомо про преміювання Підганюка

Зазначається, що у квітні 2022 року Підганюк, обіймаючи посаду заступника директора та завідувача патоморфологічного відділу Львівської регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, призначив собі 11,5 тисяч гривень премії. 

Повторно посадовець преміював себе вже у вересні 2023 року, призначивши ще 28,8 тисяч гривень. 

Штраф Підганюку

У суді, як відомо, Підганюк визнав свою провину та попросив суд його суворо не карати. 

Враховуючи обставини, посадовця оштрафували на 3 тисячі 400 гривень. 

Нагадаємо, дружина посадовця сільради на Львівщині заволоділа чвертю села у 2023-му.

До слова, у Києві посадовці одного з комунально-побутових підприємств організували корупційну схему, згідно з якою виплачували заробітну плату неіснуючим прибиральникам кладовищ. Сума збитків столичному бюджету склала 32 мільйони гривень. 

суд
правосуддя
корупція
Львів
премія
гроші
чиновники
штраф
Львівська область

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