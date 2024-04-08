У Львові покарали посадовця, який виписав собі премій на 40 тисяч

Гроші у гаманці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Львові суд визнав винним та оштрафував посадовця державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ігоря-Мирослава Підганюка. Він, як відомо, самостійно призначив собі премій на майже 40,3 тисячі гривень.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

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Що відомо про преміювання Підганюка

Зазначається, що у квітні 2022 року Підганюк, обіймаючи посаду заступника директора та завідувача патоморфологічного відділу Львівської регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, призначив собі 11,5 тисяч гривень премії.

Повторно посадовець преміював себе вже у вересні 2023 року, призначивши ще 28,8 тисяч гривень.

Штраф Підганюку

У суді, як відомо, Підганюк визнав свою провину та попросив суд його суворо не карати.

Враховуючи обставини, посадовця оштрафували на 3 тисячі 400 гривень.

Нагадаємо, дружина посадовця сільради на Львівщині заволоділа чвертю села у 2023-му.

До слова, у Києві посадовці одного з комунально-побутових підприємств організували корупційну схему, згідно з якою виплачували заробітну плату неіснуючим прибиральникам кладовищ. Сума збитків столичному бюджету склала 32 мільйони гривень.