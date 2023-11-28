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Во Львове наказали женщину, присвоившую 1,3 млн грн вкладчиков банка

28 ноября 2023 13:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львове наказали женщину, присвоившую 1,3 млн грн вкладчиков банка
Судья выносит приговор. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львове разоблачили незаконную деятельность экс-директора финучреждения. Она обвиняется в присвоении депозитных средств вкладчиков на сумму 1 млн 300 тыс. грн.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

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Незаконные действия экс-главы финучреждения

Галицкая окружная прокуратура Львова обвинила 54-летнюю жительницу города в присвоении имущества в особо крупных размерах и использовании поддельных документов.

По данным прокуратуры, львовянка занимала должность руководителя отдела одного из банков Львова в течение 2010-2013 годов. Выполняя служебные обязанности, обвиняемая организовала схему присвоения депозитных средств вкладчиков. Женщине удалось незаконно присвоить 1,3 млн грн.

"Фигурантка вносила ложные сведения в электронную систему банка, в частности поддельные заявления о досрочном расторжении клиентами срочных договоров депозита. После чего давала указание кассиру учреждения выдать ему наличные деньги, которые находились на счетах вкладчиков", — отметили в прокуратуре.

Что угрожает экс-директору банка

По информации прокуратуры, в настоящее время обвиняемая экс-директор находится в международном розыске.

Суд назначил наказание для женщины в виде девяти лет за решеткой с конфискацией имущества. В прокуратуре добавили, что экс-глава финучреждения не сможет занимать должности, связанные с финансово-банковской деятельностью в течение трех лет.

Напомним, во Львовской области Валентин Побоков стрелял из стартового пистолета в мужчину, который сделал ему замечания по русскому языку. Червоноградский городской суд вынес приговор злоумышленнику. Мужчине назначили три года заключения.

Добавим, в Киевской области сельский голова подозревается в растрате почти 700 тысяч гривен. Он приобрел транспортное средство якобы для нужд подразделения территориальной обороны.

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