У Львові покарали жінку, яка привласнила 1,3 млн грн вкладників банку

Суддя виносить вирок. Ілюстративне фото: google.com

У Львові викрили незаконну діяльність ексдиректорки фінустанова. Вона звинувачується у привласненні депозитних коштів вкладників на суму 1 млн 300 тис. грн.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Незаконні дії ексочільниці фінустанови

Галицька окружна прокуратура Львова звинуватила 54-річну жительку міста у привласненні майна в особливо великих розмірах та у використанні підроблених документів.

За даними прокуратури, львів'янка обіймала посаду керівника відділу одного з банків Львова протягом 2010-2013 років. Виконуючи службові обов'язки, обвинувачена організувала схему привласнення депозитних коштів вкладників. Жінці вдалося незаконно привласнити 1,3 млн грн.

"Фігурантка вносила неправдиві відомості до електронної системи банку, зокрема підроблені заяви про дострокове розірвання клієнтами строкових договорів депозиту. Після чого давала вказівку касиру установи видати їй готівку, яка знаходилась на рахунках вкладників", — зазначили в прокуратурі.

Що загрожує ексдиректорці банку

За інформацією прокуратури, наразі обвинувачена ексдиректорка знаходиться у міжнародному розшуку.

Суд призначив покарання для жінки у вигляді дев'яти років за ґратами з конфіскацією майна. У прокуратурі додали, що ексочільниця фінустанови не зможе обіймати посади пов’язані з фінансово-банківською діяльністю протягом трьох років.

Нагадаємо, на Львівщині Валентин Побоков стріляв зі стартового пістолета у чоловіка, який зробив йому зауваження щодо російської мови. Червоноградський міський суд виніс вирок зловмиснику. Чоловіку призначили три роки ув’язнення.

Додамо, у Київській області сільський голова підозрюється у розтраті майже 700 тисяч гривень. Він придбав транспортний засіб нібито для потреб підрозділу територіальної оборони.