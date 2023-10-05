Во Львове посреди дороги загорелся автобус с пассажирами

Во Львове горит маршрутка. Фото: Труха

Во Львове загорелся автобус с пассажирами. Случилось это сегодня, 5 октября, на улице Миколайчука у остановки.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Есть ли пострадавшие

По информации Львовского городского совета, все пассажиры вместе с водителем сразу вышли из транспорта.

"Огонь попытались потушить самостоятельно, ведь имели огнетушитель, однако огонь мгновенно охватил автобус", — отметили в сообщении.

Пожар удалось потушить прибывшим по вызову спасателям. Причины возгорания выясняются.

Что говорят в ГСЧС

Как известно, загорелся автобус под номером 19 марки Ataman.

В ГСЧС добавили, что на момент прибытия спасателей автобус был полностью охвачен огнем. В 08:34 пожарные локализовали пожар и уже в 08:37 ликвидировали.

Спасатели тушат пожар в автобусе. Фото: ГСЧС во Львовской области

Из-за пожара автобус был полностью уничтожен. Пострадавших, к счастью, нет.

Спасатели тушат пожар в автобусе. Фото: ГСЧС во Львовской области

Напомним, ранее во Львове трамвай наехал на женщину, которая переходила колеи в неустановленном месте. В результате ее госпитализировали в реанимацию.

Также мы писали, что в Харькове произошел пожар на Привокзальной площади. В результате в городе разрушены шесть киосков, два из них сгорели совсем. Возгорание произошло около 23:15 1 октября.