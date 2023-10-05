Во Львове посреди дороги загорелся автобус с пассажирами
Во Львове загорелся автобус с пассажирами. Случилось это сегодня, 5 октября, на улице Миколайчука у остановки.
Об этом сообщают местные СМИ.
Есть ли пострадавшие
По информации Львовского городского совета, все пассажиры вместе с водителем сразу вышли из транспорта.
"Огонь попытались потушить самостоятельно, ведь имели огнетушитель, однако огонь мгновенно охватил автобус", — отметили в сообщении.
Пожар удалось потушить прибывшим по вызову спасателям. Причины возгорания выясняются.
Что говорят в ГСЧС
Как известно, загорелся автобус под номером 19 марки Ataman.
В ГСЧС добавили, что на момент прибытия спасателей автобус был полностью охвачен огнем. В 08:34 пожарные локализовали пожар и уже в 08:37 ликвидировали.
Из-за пожара автобус был полностью уничтожен. Пострадавших, к счастью, нет.
Напомним, ранее во Львове трамвай наехал на женщину, которая переходила колеи в неустановленном месте. В результате ее госпитализировали в реанимацию.
Также мы писали, что в Харькове произошел пожар на Привокзальной площади. В результате в городе разрушены шесть киосков, два из них сгорели совсем. Возгорание произошло около 23:15 1 октября.