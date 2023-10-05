У Львові посеред дороги спалахнув автобус з пасажирами

У Львові горить маршрутка. Фото: Труха

У Львові загорівся автобус з пасажирами. Сталося це сьогодні, 5 жовтня, на вулиці Миколайчука біля зупинки.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Чи є постраждалі

За інформацією Львівської міської ради, всі пасажири разом з водієм одразу вийшли з транспорту.

"Вогонь спробували загасити самостійно, адже мали вогнегасник, однак вогонь миттєво охопив автобус", — зазначили у повідомленні.

Пожежу вдалося загасити рятувальникам, які прибули на виклик. Причини загорання наразі з'ясовуються.

Що кажуть в ДСНС

Як відомо, загорівся саме автобус під номером 19 марки Ataman.

В ДСНС додали, що на момент прибуття рятувальників автобус був повністю охоплений вогнем. О 08:34 вогнеборці локалізували пожежу та вже о 08:37 ліквідували.

Рятувальники гасять пожежу в автобусі. Фото: ДСНС у Львівській області

Через пожежу автобус було повністю знищено. Постраждалих, на щастя, немає.

Рятувальники гасять пожежу в автобусі. Фото: ДСНС у Львівській області

Нагадаємо, раніше у Львові трамвай наїхав на жінку, яка переходила колії в невстановленому місці. Внаслідок цього її шпиталізували до реанімації.

Також ми писали, що у Харкові сталася пожежа на Привокзальній площі. Внаслідок цього в місті зруйновані шість кіосків, два з них згоріли зовсім. Займання сталося близько 23:15 1 жовтня.