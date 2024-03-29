Во Львове продают столетнюю виллу Ломница, которая является памятником архитектуры

Вилла "Ломница" во Львове. Фото: Wikimapia

Во Львове продают историческую виллу "Ломница". Ее построили в 1911 году. Здание является памяткой архитектуры местного значения.

Об этом сообщила инициатива "Спадщина.Ua" в Facebook.

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Некоторое время один из красивейших архитектурных памятников Львова находился в собственности нескольких хозяев. Несмотря на то, что в ней никто не проживал, сложно было ее выкупить.

Вилла "Ломница" во Львове. Фото: Wikimapia

Дом был построен из красного кирпича в стиле романтического историзма с элементами неоготики.

"Одна из самых загадочных вилл Львова, за которую в связи с пребыванием в разрозненной собственности безуспешно боролись десятки агентств города. После длительных переговоров и юридических процедур вилла наконец восстановила свою целостность как объект недвижимости и ищет хозяина", — говорится в сообщении.

Площадь дома — 407 квадратных метров, а участок занимает 30 сотых. Вилла трехуровневая: имеет цокольный, первый этаж и надстройку. К тому же под всей площадью есть погреб. Автором проекта является архитектор Кароль Турковский.

В 1927-1929 годах виллу реконструировали и достроили по проекту Станислава Ревуцкого, который сам там жил.

Внутри дома сохранился деревянный паркет, лестница, столярка с латунной фурнитурой, плитка, печки.

Вилла "Ломница" во Львове. Фото: facebook.com/CF.Heritage.UA

Вилла "Ломница" во Львове. Фото: facebook.com/CF.Heritage.UA

Вилла "Ломница" во Львове. Фото: facebook.com/CF.Heritage.UA

Вилла "Ломница" во Львове. Фото: facebook.com/CF.Heritage.UA

Вилла "Ломница" во Львове. Фото: facebook.com/CF.Heritage.UA

"Łomnica — одна из самых интересных и желанных частных вилл Львова наряду с "Юлиеткой", "Солнечной", "Вежбицкого" и "На Кресте". Это действительно редкий случай, что такой ценный и фактически уникальный объект культурного наследия попадает на публичный рынок, и для нас честь, что имеем возможность быть хоть немного к нему причастными, и верим, что он найдет своего лучшего нового хозяина. Эта вилла может стать началом возрождения исторического характера и статуса целого участка", — отметила основатель инициативы "Спадщина.UA" Анна Гаврилов.

Юридически здание до сих пор поделено на квартиры. В Реестре прав собственности на недвижимое имущество говорится, что одним из них с октября 2022 года владеет совладелец ООО "Кумпель Крафт" Михаил Ситарчук. Двумя другими члены его семьи Мирослава и Мария Ситарчук.

В феврале в прошлом году там создали ОСМД, которому предоставили в постоянное пользование 0,33 га земли для обслуживания многоквартирного жилого дома.

Пока у здания нет нового хозяина, туда будут водить экскурсии.

Пост инициативы "Спадщина.UA". Фото: скриншот

Пост инициативы "Спадщина.UA". Фото: скриншот

Напомним, во Львове 4 апреля откроется уникальная музейная выставка "Из пламени родились", посвященная героям русско-украинской войны. На выставке будет представлено более 40 экспонатов, принадлежащих ведущим героям войны.

Также во Львове завершился конкурс на лучший дизайн городского пространства, включающий монумент Евгению Коновальцу. Результаты были объявлены в день Благовещения.