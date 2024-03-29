У Львові продають сторічну віллу Ломниця, яка є пам'яткою архітектури

Вілла "Ломниця" у Львові. Фото: Wikimapia

У Львові продають історичну віллу "Ломниця". Її побудували в 1911 році. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Про це повідомила ініціатива "Спадщина.Ua" у Facebook.

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Певний час одна з найгарніших архітектурних пам’яток Львова перебувала у власності кількох господарів. Попри те, що у ній ніхто не проживав, складно було її викупити.

Вілла "Ломниця" у Львові. Фото: Wikimapia

Будинок побудували з червоної цегли в стилі романтичного історизму з елементами неоготики.

"Одна із найзагадковіших вілл Львова, за яку у зв’язку із перебуванням у розрізненій власності безуспішно боролися десятки агенцій міста. Після тривалих перемовин та юридичних процедур вілла нарешті відновила свою цілісність як об’єкт нерухомості та шукає господаря", — йдеться у повідомленні.

Площа будинку — 407 метрів квадратних, а ділянка займає 30 сотих. Вілла трирівнева: має цокольний, перший поверх та надбудову. До того ж під усією площею є льох. Автором проєкту є архітектор Кароль Турковський.

У 1927-1929 роках віллу реконструювали та добудували за проєктом Станіслава Ревуцького, який сам там жив.

Всередині будинку зберігся дерев’яний паркет, сходи, столярка з латунною фурнітурою, плитка, пічки.

Вілла "Ломниця" у Львові. Фото: facebook.com/CF.Heritage.UA

Вілла "Ломниця" у Львові. Фото: facebook.com/CF.Heritage.UA

Вілла "Ломниця" у Львові. Фото: facebook.com/CF.Heritage.UA

Вілла "Ломниця" у Львові. Фото: facebook.com/CF.Heritage.UA

Вілла "Ломниця" у Львові. Фото: facebook.com/CF.Heritage.UA

"Łomnica — одна із найцікавіших та найбажаніших приватних вілл Львова поряд із "Юлієткою", "Сoнячною", "Вєжбiцькoгo" та "Нa Хрeстi". Це дійсно рідкісний випадок, що такий цінний та фактично унікальний об’єкт культурної спадщини потрапляє на публічний ринок, і для нас честь, що маємо можливість бути бодай трішки до нього причетними, та віримо, що він знайде свого найкращого нового господаря. Ця вілла може стати початком відродження історичного характеру та статусу цілої дільниці", — зазначила засновниця ініціативи "Спадщина.UA" Ганна Гаврилів.

Юридично будівля досі поділена на квартири. У Реєстрі прав власності на нерухоме майно йдеться, що однією з них від жовтня 2022 року володіє співвласник ТЗОВ "Кумпель Крафт" Михайло Сітарчук. Двома іншими члени його сім’ї Мирослава та Марія Сітарчук.

У лютому минулого року там створили ОСББ, якому надали у постійне користування 0,33 га землі для обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Поки будівля не має нового господаря, туди водитимуть екскурсії.

Допис ініціативи "Спадщина.UA". Фото: скриншот

Допис ініціативи "Спадщина.UA". Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові 4 квітня відкриється унікальна музейна виставка "Із полум'я зродились", присвячена героям російсько-української війни. На виставці буде представлено понад 40 експонатів, які належать провідним героям війни.

Також у Львові завершився конкурс на найкращий дизайн міського простору, який включає монумент Євгену Коновальцю. Результати були оголошені у день Благовіщення.