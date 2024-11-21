Во Львове родные и друзья вышли поддержать пленных десантников ВСУ

Во Львове прошла акция в поддержку пленных десантников ВСУ
Во Львове в четверг, 21 ноября, в День десантно-штурмовых войск Украины, неравнодушные горожане вышли в поддержку военнопленных и пропавших без вести десантников. Участники акции хотят привлечь внимание общества и поддержать семьи бойцов.
На месте происшествия побывала корреспондент Новини.LIVE.
Акция в поддержку десантников
В День десантно-штурмовых войск небезразличные граждане решили привлечь внимание общества и поддержать семьи украинских защитников. Инициаторами акции выступили родные военнопленных и пропавших без вести защитников Украины.
Среди участников акции можно увидеть и детей военных, которые уже несколько лет не видели своих родителей. Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями "Всегда первые должны быть дома", "Найти и вернуть каждого", "Найдите нашего папу" и другие.
Ранее мы писали, что в Вашингтоне в воскресенье, 17 ноября, прошла акция в поддержку украинских военнопленных. Люди выходили на улицу, чтобы напомнить о находящихся в российской неволе бойцах.
Напомним, 17 ноября во Львове прошла очередная мирная акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных.
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