Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове прошла акция в поддержку пленных десантников ВСУ arrow

Во Львове прошла акция в поддержку пленных десантников ВСУ

21 ноября 2024 17:47
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львове родные и друзья вышли поддержать пленных десантников ВСУ
Участники акции в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львове в четверг, 21 ноября, в День десантно-штурмовых войск Украины, неравнодушные горожане вышли в поддержку военнопленных и пропавших без вести десантников. Участники акции хотят привлечь внимание общества и поддержать семьи бойцов.

На месте происшествия побывала корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Акция в поддержку десантников

В День десантно-штурмовых войск небезразличные граждане решили привлечь внимание общества и поддержать семьи украинских защитников. Инициаторами акции выступили родные военнопленных и пропавших без вести защитников Украины.

Среди участников акции можно увидеть и детей военных, которые уже несколько лет не видели своих родителей. Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями "Всегда первые должны быть дома", "Найти и вернуть каждого", "Найдите нашего папу" и другие.

акция в поддержку десантников
Участники акции в поддержку десантников во Львове. Фото: Новини.LIVE
акция поддержки
Дети на акции в поддержку десантников. Фото: Новини.LIVE
участники акции
Фотографии пленных и пропавших бойцов на плакатах. Фото: Новини.LIVE
Львов
Участники акции на площади Тараса Шевченко во Львове. Фото: Новини.LIVE
дети на акции в поддержку десантников
Женщина с плакатом во время акции. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в Вашингтоне в воскресенье, 17 ноября, прошла акция в поддержку украинских военнопленных. Люди выходили на улицу, чтобы напомнить о находящихся в российской неволе бойцах.

Напомним, 17 ноября во Львове прошла очередная мирная акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных.

Львов Украина акция пленные война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:39 Зеленский встретился с делегацией Великобритании — подробности

18:20 Вместо Shell будет Укрнафта — что происходит на рынке горючего

18:16 В Польше отреагировали на угрозы РФ из-за новой базы НАТО

18:13 У мэра Одессы появился еще один советник — кто им стал

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

17:54 Подопечные Зинченко обыграли в CS2 две лучшие команды России

17:47 Во Львове прошла акция в поддержку пленных десантников ВСУ

17:31 Зверское убийство на Одесчине — что грозит подозреваемому

17:24 Украинцев предупредили об опасной погоде — прогноз на завтра

17:22 В Страткоме сделали заявление об ударе по Украине новой ракетой

18:39 Зеленский встретился с делегацией Великобритании — подробности

18:20 Вместо Shell будет Укрнафта — что происходит на рынке горючего

18:16 В Польше отреагировали на угрозы РФ из-за новой базы НАТО

18:13 У мэра Одессы появился еще один советник — кто им стал

17:54 Подопечные Зинченко обыграли в CS2 две лучшие команды России

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

17:47 Во Львове прошла акция в поддержку пленных десантников ВСУ

17:31 Зверское убийство на Одесчине — что грозит подозреваемому

17:24 Украинцев предупредили об опасной погоде — прогноз на завтра

17:22 В Страткоме сделали заявление об ударе по Украине новой ракетой

17:06 В Украине обновили цены на морковь — сколько стоит

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо