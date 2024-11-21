Во Львове родные и друзья вышли поддержать пленных десантников ВСУ

Участники акции в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в четверг, 21 ноября, в День десантно-штурмовых войск Украины, неравнодушные горожане вышли в поддержку военнопленных и пропавших без вести десантников. Участники акции хотят привлечь внимание общества и поддержать семьи бойцов.

На месте происшествия побывала корреспондент Новини.LIVE.

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В День десантно-штурмовых войск небезразличные граждане решили привлечь внимание общества и поддержать семьи украинских защитников. Инициаторами акции выступили родные военнопленных и пропавших без вести защитников Украины.

Среди участников акции можно увидеть и детей военных, которые уже несколько лет не видели своих родителей. Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями "Всегда первые должны быть дома", "Найти и вернуть каждого", "Найдите нашего папу" и другие.

Участники акции в поддержку десантников во Львове. Фото: Новини.LIVE

Дети на акции в поддержку десантников. Фото: Новини.LIVE

Фотографии пленных и пропавших бойцов на плакатах. Фото: Новини.LIVE

Участники акции на площади Тараса Шевченко во Львове. Фото: Новини.LIVE

Женщина с плакатом во время акции. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в Вашингтоне в воскресенье, 17 ноября, прошла акция в поддержку украинских военнопленных. Люди выходили на улицу, чтобы напомнить о находящихся в российской неволе бойцах.

Напомним, 17 ноября во Львове прошла очередная мирная акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных.