У Львові рідні та друзі вийшли підтримати полонених десантників ЗСУ

Учасники акції на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

У Львові у четвер, 21 листопада, на День десантно-штурмових військ України, небайдужі містяни вийшли на підтримку військовополонених та зниклих безвісти десантників. Учасники акції хочуть привернути увагу суспільства та підтримати родини бійців.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE.

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Акція на підтримку десантників

У День десантно-штурмових військ небайдужі громадяни вирішили привернути увагу суспільства та підтримати родини українських захисників. Ініціаторами акції виступили рідні військовополонених і зниклих безвісти захисників України.

Серед учасників акції можна побачити також і дітей військових, які вже кілька років не бачили своїх батьків. Люди, які зібралися, тримали в руках плакати з написами "Завжди перші мають бути вдома", "Знайти та повернути кожного", "Знайдіть нашого тата" та інші.

Учасники акції на підтримку десантників у Львові. Фото: Новини.LIVE

Діти на акції на підтримку десантників. Фото: Новини.LIVE

Фотографії полонених і зниклих бійців на плакатах. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції на площі Тараса Шевченка у Львові. Фото: Новини.LIVE

Жінка з плакатом під час акції. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що у Вашингтоні у неділю, 17 листопада, відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Люди виходили на вулицю, аби нагадати про бійців, які перебувають в російській неволі.

Нагадаємо, 17 листопада у Львові відбулася чергова мирна акція FreeAzov на підтримку українських військовополонених.