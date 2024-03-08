Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове прооперировали годовалую девочку, едва не подавившуюся семенами arrow

Во Львове прооперировали годовалую девочку, едва не подавившуюся семенами

8 марта 2024 19:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове прооперировали годовалую девочку, едва не подавившуюся семенами
Хирург Александр Колодий достает семена тыквы из бронха ребенка. Фото: Охматдет
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове хирурги Центра детской медицины (больница "Охматдет") прооперировали годовалую девочку из Самборщины. В ее дыхательные пути попали тыквенные семена, которые спровоцировали у ребенка гнойный эндобронхит.

Об этом пишет пресс-служба Центра детской медицины "Охматдет" в пятницу, 8 марта.

Читайте также:

Семена попали в горло ребенка

Семья девочки живет на Самборщине. Мама дала маленькой дочери семена тыквы без скорлупы. Когда ребенок ел, то начал внезапно плакать, а потом кашлять и блевать. Скорее всего, в это время девочка и вдохнула семя.

Ночью мама ребенка услышала свистящие хрипы во время дыхания дочери. Звук свиста не исчезал следующие два дня, поэтому семья обратилась к врачу, который посоветовал ехать в детскую больницу во Львове.

Хирурги Центра провели девочке инструментальное обследование трахеи и бронхов. После этого они эндоскопически извлекли посторонний предмет из левого нижнедолевого бронха.

"Мы также обнаружили воспалительные изменения, которые вызвали семена в виде гнойного эндобронхита, поэтому провели ребенку санацию трахеобронхиального дерева", — говорит торакальный хирург Александр Колодий.

Девочку после лечения выписали из Центра в удовлетворительном состоянии.

охматдет
Медицинская работница ассистирует на операции. Фото: Охматдет
охматдет
Врач производит операцию. Фото: Охматдет
Охматдет
Семена в ладони врача. Фото: Охматдет

Напомним, ранее специалисты "Охматдета" впервые в Украине провели уникальную операцию на грудной клетке ребенка, страдавшего асфиктической торакальной дистрофией, и не могла полноценно дышать.

В то же время хирурги-травматологи львовской детской больницы Святого Николая нарастили кожу на стопе и уберегли ногу ребенка от ампутации из-за последствий ДТП, когда вся стопа мальчика осталась без кожного покрова, а зарубежные медики не давали никаких надежд.

Львов
Украина
операция
медицина
ребенок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта