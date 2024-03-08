Во Львове прооперировали годовалую девочку, едва не подавившуюся семенами
Во Львове хирурги Центра детской медицины (больница "Охматдет") прооперировали годовалую девочку из Самборщины. В ее дыхательные пути попали тыквенные семена, которые спровоцировали у ребенка гнойный эндобронхит.
Об этом пишет пресс-служба Центра детской медицины "Охматдет" в пятницу, 8 марта.
Семена попали в горло ребенка
Семья девочки живет на Самборщине. Мама дала маленькой дочери семена тыквы без скорлупы. Когда ребенок ел, то начал внезапно плакать, а потом кашлять и блевать. Скорее всего, в это время девочка и вдохнула семя.
Ночью мама ребенка услышала свистящие хрипы во время дыхания дочери. Звук свиста не исчезал следующие два дня, поэтому семья обратилась к врачу, который посоветовал ехать в детскую больницу во Львове.
Хирурги Центра провели девочке инструментальное обследование трахеи и бронхов. После этого они эндоскопически извлекли посторонний предмет из левого нижнедолевого бронха.
"Мы также обнаружили воспалительные изменения, которые вызвали семена в виде гнойного эндобронхита, поэтому провели ребенку санацию трахеобронхиального дерева", — говорит торакальный хирург Александр Колодий.
Девочку после лечения выписали из Центра в удовлетворительном состоянии.
Напомним, ранее специалисты "Охматдета" впервые в Украине провели уникальную операцию на грудной клетке ребенка, страдавшего асфиктической торакальной дистрофией, и не могла полноценно дышать.
В то же время хирурги-травматологи львовской детской больницы Святого Николая нарастили кожу на стопе и уберегли ногу ребенка от ампутации из-за последствий ДТП, когда вся стопа мальчика осталась без кожного покрова, а зарубежные медики не давали никаких надежд.
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