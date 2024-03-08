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У Львові прооперували однорічну дівчинку, яка ледь не вдавилася насінням

8 березня 2024 19:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львові прооперували однорічну дівчинку, яка ледь не вдавилася насінням
Хірург Олександр Колодій дістає насіння гарбуза з бронха дитини. Фото: Охматдит
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові хірурги Центру дитячої медицини (лікарня "Охматдит") прооперували однорічну дівчинку з Самбірщини. У її дихальні шляхи потрапило гарбузове насіння, що спровокувало у дитини гнійний ендобронхіт.

Про це пише пресслужба Центру дитячої медицини "Охматдит" у п'ятницю, 8 березня.

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Насіння потрапило в горло дитини

Родина дівчинки живе на Самбірщині. Мама дала маленькій доньці насіння гарбуза без шкаралупи. Коли дитина їла, то почала раптово плакати, а тоді кашляти та блювоти. Скоріш за все, у цей час дівчинка і вдихнула насінину.

Вночі мама дитини почула свистячі хрипи під час дихання дочки. Звук свисту не зникав наступні два дні, тому родина звернулася до лікаря, який порадив їхати до дитячої лікарні у Львові.

Хірурги Центру зробили дівчинці інструментальне обстеження трахеї та бронхів. Після цього вони ендоскопічно вилучили сторонній предмет з лівого нижньодольового бронха.

"Ми також виявили запальні зміни, які викликала насінина у вигляді гнійного ендобронхіту, тож провели дитині санацію трахеобронхіального дерева", — каже торакальний хірург Олександр Колодій.

Дівчинку після лікування виписали з Центру у задовільному стані.

охматдит
Медична працівниця асистує на операції. Фото: Охматдит
охматдит
Лікар проводить операцію. Фото: Охматдит
Охматдит
Насіння в долоні лікаря. Фото: Охматдит

Нагадаємо, раніше спеціалісти "Охматдиту" вперше в Україні провели унікальну операцію на грудній клітині дитини, яка страждала асфіктичною торакальною дистрофією, і не могла повноцінно дихати.

Водночас хірурги-травматологи львівської дитячої лікарні Святого Миколая наростили шкіру на стопі та вберегли ногу дитини від ампутації через наслідки ДТП, коли вся стопа хлопчика залишилася без шкірного покрову, а закордонні медики не давали ніяких надій.

 

Львів
Україна
операція
медицина
дитина

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