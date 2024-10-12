Львов прощается с погибшими героями Михаилом Езерским и Василием Особой

Дочь Фарион София Семчишин вместе с детьми на прощании с погибшим мужем Василием Особой. Фото: Новини.LIVE

Во Львове, возле Гарнизонного храма, люди прощаются с погибшими на фронте защитниками — зятем Фарион Василием Особой и Михаилом Езерским. Обоих павших военных похоронят на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Львов прощается с погибшими защитниками

В субботу, 12 октября, в 11:00 в Гарнизонном храме начались похороны защитников Украины. Люди во Львове собрались возле храма, чтобы попрощаться с военными.

Дочь Фарион вместе с детьми на прощании с мужем. Фото: Новини.LIVE

Василий Особа служил в рядах четвертой бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука. Военный погиб 6 октября на Северском направлении.

Погибший зять Фарион Василий Особа. Фото: Новини.LIVE

Отдал свою жизнь в бою с российскими захватчиками также Михаил Езерский. Военный стал на защиту государства и присоединился к рядам 67-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Побратим держит фото погибшего военного Михаила Езерского. Фото: Новини.LIVE

В 11:30 церемония прощания состоится на площади Рынок. После чего защитников похоронят на Лычаковском кладбище.

Церемония прощания с защитниками. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 11 октября в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла во Львове состоялся парастас по погибшему Василию Особе, зятю известного языковеда Ирины Фарион.

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