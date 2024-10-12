Львов прощается с погибшими героями Михаилом Езерским и Василием Особой

Во Львове прощаются с погибшими защитникам, один из них — зять Фарион
Во Львове, возле Гарнизонного храма, люди прощаются с погибшими на фронте защитниками — зятем Фарион Василием Особой и Михаилом Езерским. Обоих павших военных похоронят на Лычаковском кладбище.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Львов прощается с погибшими защитниками
В субботу, 12 октября, в 11:00 в Гарнизонном храме начались похороны защитников Украины. Люди во Львове собрались возле храма, чтобы попрощаться с военными.
Василий Особа служил в рядах четвертой бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука. Военный погиб 6 октября на Северском направлении.
Отдал свою жизнь в бою с российскими захватчиками также Михаил Езерский. Военный стал на защиту государства и присоединился к рядам 67-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.
В 11:30 церемония прощания состоится на площади Рынок. После чего защитников похоронят на Лычаковском кладбище.
Напомним, 11 октября в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла во Львове состоялся парастас по погибшему Василию Особе, зятю известного языковеда Ирины Фарион.
Ранее мы писали, что 6 октября во время эвакуационной миссии в Донецкой области погиб волонтер Тигран Галустян. Российские военные FPV-дроном атаковали автомобиль его организации.
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