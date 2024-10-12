Львів прощається із загиблими героями Михайлом Єзерським та Василем Особою

У Львові прощаються із загиблими захисниками, один із них — зять Фаріон
У Львові, біля Гарнізонного храму, люди прощаються із загиблими на фронті захисниками — зятем Фаріон Василем Особою та Михайлом Єзерським. Обох полеглих військових поховають на Личаківському кладовищі.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Львів прощається із загиблими захисниками
У суботу, 12 жовтня, об 11:00 у Гарнізонному храмі розпочався похорон захисників України. Люди у Львові зібралися біля храму, аби попрощатися із військовими.
Василь Особа служив у лавах четвертої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука. Військовий загинув 6 жовтня на Сіверському напрямку.
Віддав своє життя у бою з російськими загарбниками також Михайло Єзерський. Військовий став на захист держави та приєднався до лав 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.
Об 11:30 церемонія прощання відбудеться на площі Ринок. Після чого захисників поховають на Личаківському кладовищі.
Нагадаємо, 11 жовтня у Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла у Львові відбувся парастас за загиблим Василем Особою, зятем відомої мовознавиці Ірини Фаріон.
Раніше ми писали, що 6 жовтня під час евакуаційної місії на Донеччині загинув волонтер Тигран Галустян. Російські військові FPV-дроном атакували автомобіль його організації.
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