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У Львові прощаються із загиблими захисниками, один із них — зять Фаріон

12 жовтня 2024 11:54
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Львів прощається із загиблими героями Михайлом Єзерським та Василем Особою
Донька Фаріон Софія Семчишин разом із дітьми на прощанні із загиблим чоловіком Василем Особою. Фото: Новини.LIVE
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Львові, біля Гарнізонного храму, люди прощаються із загиблими на фронті захисниками — зятем Фаріон Василем Особою та Михайлом Єзерським. Обох полеглих військових поховають на Личаківському кладовищі. 

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Львів прощається із загиблими захисниками

У суботу, 12 жовтня, об 11:00 у Гарнізонному храмі розпочався похорон захисників України. Люди у Львові зібралися біля храму, аби  попрощатися із військовими.

Донька Фаріон на похоронах чоловіка
Донька Фаріон разом із дітьми на прощанні з чоловіком. Фото: Новини.LIVE

Василь Особа служив у лавах четвертої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука. Військовий загинув 6 жовтня на Сіверському напрямку.

Василь Особа
Загиблий зять Фаріон Василь Особа. Фото: Новини.LIVE

Віддав своє життя у бою з російськими загарбниками також Михайло Єзерський. Військовий став на захист держави та приєднався до лав 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Михайло Єзерський
Побратим тримає фото загиблого військового Михайла Єзерського.Фото: Новини.LIVE 

Об 11:30 церемонія прощання відбудеться на площі Ринок. Після чого захисників поховають на Личаківському кладовищі.

У Львові прощаються із загиблими захисниками — один із них зять Фаріон - фото 4
Церемонія прощання із захисниками. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 11 жовтня у Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла у Львові відбувся парастас за загиблим Василем Особою, зятем відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

Раніше ми писали, що 6 жовтня під час евакуаційної місії на Донеччині загинув волонтер Тигран Галустян. Російські військові FPV-дроном атакували автомобіль його організації.

Львів похорон війна в Україні Ірина Фаріон загиблі

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