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У Львові прощаються із зятем Фаріон — фоторепортаж

11 жовтня 2024 22:50
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
У Львові відбувся чин парастасу за зятем Фаріон Василем Особою — фоторепортаж
Дружина загиблого Софія Семчишин та їхні двоє дітей. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

У Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла у Львові відбувся парастас за загиблим Василем Особою, зятем відомої мовознавиці Ірини Фаріон. На заході були присутні дружина загиблого Софія Семчишин та їхні двоє дітей.

Про це повідомляє видання  Новини.LIVE у п'ятницю, 11 жовтня.

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Парастас за зятем Фаріон

Зять Ірини Фаріон Василь Особа загинув на фронті під час бойових дій на Сіверському напрямку у неділю, 6 жовтня.

Прощання з зятем Ірини Фаріон
Люди зібралися на чин парастасу з воїном Василем Особою. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові прощаються з Василем Особою
Люди збираються біля Гарнізонного храму Петра і Павла. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Дочка Ірини Фаріон прощається з Василем Особою
Дружина загиблого Софія Семчишин та їхні двоє дітей. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Дочка Ірини Фаріон прощається з Василем Особою
Софія Семчишин прощається зі своїм чоловіком. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Софія Семчишин прощається зі своїм чоловіком. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Софія Семчишин прощається зі своїм чоловіком. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Фаріон врятувати не вдалося. Мовознавиця померла у львівській лікарні. 

Раніше ми писали, що на фронті загинув Василь Особа, зять мовознавиці Ірини Фаріон. Це сталося на Сіверському напрямку.

Львів Львівська область військові Ірина Фаріон загиблі

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