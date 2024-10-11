У Львові відбувся чин парастасу за зятем Фаріон Василем Особою — фоторепортаж

Дружина загиблого Софія Семчишин та їхні двоє дітей. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла у Львові відбувся парастас за загиблим Василем Особою, зятем відомої мовознавиці Ірини Фаріон. На заході були присутні дружина загиблого Софія Семчишин та їхні двоє дітей.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE у п'ятницю, 11 жовтня.

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Парастас за зятем Фаріон

Зять Ірини Фаріон Василь Особа загинув на фронті під час бойових дій на Сіверському напрямку у неділю, 6 жовтня.

Люди зібралися на чин парастасу з воїном Василем Особою. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди збираються біля Гарнізонного храму Петра і Павла. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Дружина загиблого Софія Семчишин та їхні двоє дітей. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Софія Семчишин прощається зі своїм чоловіком. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Софія Семчишин прощається зі своїм чоловіком. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Фаріон врятувати не вдалося. Мовознавиця померла у львівській лікарні.

Раніше ми писали, що на фронті загинув Василь Особа, зять мовознавиці Ірини Фаріон. Це сталося на Сіверському напрямку.