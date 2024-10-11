Во Львове состоялся чин парастаса за зятем Фарион Василием Особой — фоторепортаж

Жена погибшего София Семчишин и двое детей. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла во Львове состоялся парастас по погибшему Василию Особе, зятю известного языковеда Ирины Фарион. На мероприятии присутствовали супруга погибшего София Семчишин и их двое детей.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE в пятницу, 11 октября.

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Парастас по зятю Фарион

Зять Ирины Фарион Василий Особа погиб на фронте во время боевых действий на Северском направлении в воскресенье, 6 октября.

Люди собрались на чин парастаса с воином Василием Особой. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди собираются у Гарнизонного храма Петра и Павла. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Жена погибшего София Семчишин и двое детей. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

София Семчишин прощается со своим мужем. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

София Семчишин прощается со своим мужем. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Фарион спасти не удалось. Языковед умерла во львовской больнице.

Ранее мы писали, что на фронте погиб Василий Особа, зять языковеда Ирины Фарион. Это произошло на Северском направлении.