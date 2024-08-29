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Во Львове провели первую трансплантацию костного мозга 7-летнему мальчику с Харьковщины

29 августа 2024 23:52
Галина Шподарева - редактор
Во львовской детской больнице Святого Николая впервые пересадили костный мозг 7-летнему ребенку
Мальчик после операции во львовской больнице. Фото: Первое медицинское объединение Львова
Галина Шподарева - редактор

Во Львове в детской больнице Святого Николая провели трансплантацию костного мозга 7-летнему мальчику из Харьковской области. Ребенок боролся с онкологией с начала полномасштабного вторжения, а сейчас уже собирается в школу.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова в четверг, 29 августа.

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7-летний пациент и врачи во львовской больнице. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Операция по трансплантации костного мозга ребенку

Как сообщили в медучреждении, 7-летний мальчик с Харьковщины, страдающий онкологией, стал пациентом детской больницы Святого Николая, которому здесь выполнили аутологическую пересадку стволовых клеток.

7-летнему Максиму из Харьковской области диагностировали онкологическое заболевание в 4 года. Первые шесть блоков химиотерапии ребенок получил в Харькове, когда город находился под постоянными атаками российских оккупантов.

"Было очень страшно в больнице. Окна тряслись, а дети очень боялись. Раньше мы уже слышали звуки обстрелов — дома. В нашу деревню, где нас и заскочила война, постоянно прилетало. Мы спали все в одной комнате. Всегда наготове с вещами. Тогда наш Максим и начал худеть и потерял аппетит", — рассказала мать мальчика.

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Во Львове пересадили костный мозг 7-летнему ребенку. Фото: Первое медицинское объединение Львова

После химиотерапии в Харькове мальчика лечили в Киеве, а затем семья перебралась в Прикарпатье, где лечение продолжилось.

"План спасения ребенка совместно составляли онкологи Ивано-Франковской областной детской клинической больницы Юрий Томащук и львовские специалисты Больницы Святого Николая. В Ивано-Франковске мальчик проходил основную терапию, а во Львов приезжал на высокодозовую химию", — говорится в сообщении.

Трансплантация костного мозга маленькому пациенту производили в два этапа, с интервалом в два месяца. Обе процедуры прошли удачно.

По словам врачей, самое тяжелое для ребенка уже позади: мальчик уже дома и готовится в этом году пойти в первый класс.

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7-летний Максим после лечения. Фото: Первое медицинское объединение Львова
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Максим с врачом. Фото: Первое медицинское объединение Львова

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