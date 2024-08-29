Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові провели першу трансплантацію кісткового мозку 7-річному хлопчику з Харківщини arrow

У Львові провели першу трансплантацію кісткового мозку 7-річному хлопчику з Харківщини

29 серпня 2024 23:52
Галина Шподарева - редактор
У львівській дитячій лікарні Святого Миколая вперше пересадили кістковий мозок 7-річній дитині
Хлопчик після операції у львівській лікарні. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Галина Шподарева - редактор

У Львові в дитячій лікарні Святого Миколая провели трансплантацію кісткового мозку 7-річному хлопчику з Харківщини. Дитина боролася з онкологією з початку повномасштабного вторгнення, а зараз вже збирається до школи. 

Про це повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова у четвер, 29 серпня.

Читайте також:
На зображенні може бути: 6 людей, лікарня та текст
7-річний пацієнт та лікарі у львівській лікарні. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Операція з трансплантації кісткового мозку дитині

Як повідомили в медзакладі, 7-річний хлопчик з Харківщини, який страждає на онкологію, став пацієнтом дитячої лікарні Святого Миколая, якому тут виконали аутологічну пересадку стовбурових клітин.

7-річному Максиму з Харківської області діагностували онкологічне захворювання в 4 роки. Перші шість блоків хіміотерапії дитина отримала у Харкові, коли місто перебувало під постійними атаками російських окупантів.

"Було дуже страшно в лікарні. Вікна тряслись, а діти дуже боялися. Раніше ми вже чули звуки обстрілів — вдома. У наше село, де нас і заскочила війна, постійно прилітало. Ми спали всі в одній кімнаті. Завжди напоготові з речами. Тоді наш Максимко і почав худнути та втратив апетит", — розповіла мати хлопчика.

На зображенні може бути: 3 людини та лікарня
У Львові пересадили кістковий мозок 7-річній дитині. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Після хіміотерапії у Харкові хлопчика лікували в Києві, а потім родина перебралася на Прикарпаття, де лікування продовжилося.

"План порятунку дитини спільно складали онкологи Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Томащук та львівські спеціалісти Лікарні Святого Миколая. В Івано-Франківську хлопчик проходив основну терапію, а до Львова приїжджав на високодозову хімію", — йдеться в повідомленні. 

Трансплантація кісткового мозку маленькому пацієнту робили в два етапи, з інтервалом у два місяці. Обидві процедури пройшли вдало.  

За словами лікарів, найважче для дитини вже позаду: хлопчик вже вдома та готується цьогоріч піти у перший клас. 

На зображенні може бути: 1 особа, дитина, усміхається та лікарня
7-річний Максим після лікування. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
На зображенні може бути: 2 людини та текст
Максим з лікарем. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Також важливі новини дня по темі:

війна діти лікарні Львів медицина лікування дитина лікарі війна в Україні захворювання онкологія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:06 Голова МАГАТЕ збирається відвідати Київ та Запорізьку АЕС — коли саме

29 серпня 2024

23:56 Феноменальна гра Циганкова принесла Жироні розгромну перемогу над Осасуною

23:53 Силоміць затягнув чоловіка у військове авто — як суд покарав працівника ТЦК

23:52 У Львові провели першу трансплантацію кісткового мозку 7-річному хлопчику з Харківщини

23:48 Ексв'язні, які приєдналися до ЗСУ, відповіли, як до них ставляться у війську

23:45 Путін хоче відвідати Монголію — чи заарештують його за ордером МКС

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

23:40 У Києві рятувальники деблокували хлопця, який застряг під вагоном метро — в якому він стані

23:16 Росіяни полюють на цивільних на Сумщині за допомогою дронів, — Артюх

23:15 Чи дозволять Україні бити по території Росії — Боррель повідомив рішення ЄС

22:53 У Києві на колії метро впала людина — як рухатимуться потяги

00:06 Голова МАГАТЕ збирається відвідати Київ та Запорізьку АЕС — коли саме

29 серпня 2024

23:56 Феноменальна гра Циганкова принесла Жироні розгромну перемогу над Осасуною

23:53 Силоміць затягнув чоловіка у військове авто — як суд покарав працівника ТЦК

23:52 У Львові провели першу трансплантацію кісткового мозку 7-річному хлопчику з Харківщини

23:48 Ексв'язні, які приєдналися до ЗСУ, відповіли, як до них ставляться у війську

23:45 Путін хоче відвідати Монголію — чи заарештують його за ордером МКС

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

23:40 У Києві рятувальники деблокували хлопця, який застряг під вагоном метро — в якому він стані

23:16 Росіяни полюють на цивільних на Сумщині за допомогою дронів, — Артюх

23:15 Чи дозволять Україні бити по території Росії — Боррель повідомив рішення ЄС

22:53 У Києві на колії метро впала людина — як рухатимуться потяги

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році