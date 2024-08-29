У львівській дитячій лікарні Святого Миколая вперше пересадили кістковий мозок 7-річній дитині

Хлопчик після операції у львівській лікарні. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

У Львові в дитячій лікарні Святого Миколая провели трансплантацію кісткового мозку 7-річному хлопчику з Харківщини. Дитина боролася з онкологією з початку повномасштабного вторгнення, а зараз вже збирається до школи.

Про це повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова у четвер, 29 серпня.

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7-річний пацієнт та лікарі у львівській лікарні. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Операція з трансплантації кісткового мозку дитині

Як повідомили в медзакладі, 7-річний хлопчик з Харківщини, який страждає на онкологію, став пацієнтом дитячої лікарні Святого Миколая, якому тут виконали аутологічну пересадку стовбурових клітин.

7-річному Максиму з Харківської області діагностували онкологічне захворювання в 4 роки. Перші шість блоків хіміотерапії дитина отримала у Харкові, коли місто перебувало під постійними атаками російських окупантів.

"Було дуже страшно в лікарні. Вікна тряслись, а діти дуже боялися. Раніше ми вже чули звуки обстрілів — вдома. У наше село, де нас і заскочила війна, постійно прилітало. Ми спали всі в одній кімнаті. Завжди напоготові з речами. Тоді наш Максимко і почав худнути та втратив апетит", — розповіла мати хлопчика.

У Львові пересадили кістковий мозок 7-річній дитині. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Після хіміотерапії у Харкові хлопчика лікували в Києві, а потім родина перебралася на Прикарпаття, де лікування продовжилося.

"План порятунку дитини спільно складали онкологи Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Томащук та львівські спеціалісти Лікарні Святого Миколая. В Івано-Франківську хлопчик проходив основну терапію, а до Львова приїжджав на високодозову хімію", — йдеться в повідомленні.

Трансплантація кісткового мозку маленькому пацієнту робили в два етапи, з інтервалом у два місяці. Обидві процедури пройшли вдало.

За словами лікарів, найважче для дитини вже позаду: хлопчик вже вдома та готується цьогоріч піти у перший клас.

7-річний Максим після лікування. Фото: Перше медичне об'єднання Львова