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Главная Львов Во Львове резко ухудшится погода — прогноз на завтра

Во Львове резко ухудшится погода — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 23:58
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 8 июля
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 8 июля, ожидается с дождями, градом и сильными порывами ветра. В то же время днем температура воздуха будет почти +30 °C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

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Погода во Львове и области 8 июля

Синоптики отмечают, что будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, а местами значительные. Синоптики предупреждают о грозах и граде. Кроме того, утром возможен слабый туман.

Погода в Україні 8 липня
Прогноз погоды в Украине на 8 июля. Фото: Meteopost

Ветер будет западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, местами шквалы до 22 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по Львовской области ночью +12...+17 °C, днем +25...+30 °C;
  • во Львове ночью +14...+16 °C, днем +27...+29 °C.

Объявление опасности

Из-за грозы, дождей, града и сильных порывов ветра синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности во Львовской области и городе.

Погода у Львові 8 липня
Предупреждение о метеорологических явлениях. Фото: t.me/lviv_rchm

Пожарная опасность

Во Львове и области 8 июля также сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Прогноз погоди у Львові 8 липня
Пожарная опасность по Львовской области 8 июля. Фото: t.me/lviv_rchm

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — добавили синоптики.

Напомним, 7 июля во Львове была мощная непогода. Город накрыла гроза, дождь и сильный ветер.

Ранее синоптики предупредили, где 8 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий в Украине.

погода Львов Львовская область дождь прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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