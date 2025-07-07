Прогноз погоды во Львове и области на завтра 8 июля

Во Львове резко ухудшится погода — прогноз на завтра
Погода во Львове и области завтра, 8 июля, ожидается с дождями, градом и сильными порывами ветра. В то же время днем температура воздуха будет почти +30 °C.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.
Погода во Львове и области 8 июля
Синоптики отмечают, что будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, а местами значительные. Синоптики предупреждают о грозах и граде. Кроме того, утром возможен слабый туман.
Ветер будет западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, местами шквалы до 22 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Львовской области ночью +12...+17 °C, днем +25...+30 °C;
- во Львове ночью +14...+16 °C, днем +27...+29 °C.
Объявление опасности
Из-за грозы, дождей, града и сильных порывов ветра синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности во Львовской области и городе.
Пожарная опасность
Во Львове и области 8 июля также сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — добавили синоптики.
Напомним, 7 июля во Львове была мощная непогода. Город накрыла гроза, дождь и сильный ветер.
Ранее синоптики предупредили, где 8 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий в Украине.
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