Прогноз погоди у Львові та області на завтра 8 липня

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 8 липня, очікується з дощами, градом та сильними поривами вітру. Водночас вдень температура повітря буде майже +30 °C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

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Погода у Львові та області 8 липня

Синоптики зазначають, що буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, а місцями значні. Синоптики попереджають про грози та град. Крім того, зранку можливий слабкий туман.

Прогноз погоди в Україні на 8 липня. Фото: Meteopost

Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, подекуди шквали до 22 метрів на секунду.

Температура повітря:

по Львівській області вночі +12...+17 °C, вдень +25...+30 °C;

у Львові вночі +14...+16 °C, вдень +27...+29 °C.

Оголошення небезпеки

Через грози, дощі, град та сильні пориви вітру синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у Львівській області та місті.

Попередження про метеорологічні явища. Фото: t.me/lviv_rchm

Пожежна небезпека

У Львові та області 8 липня також збережеться надзвичайна пожежна небезпека пʼятого класу.

Пожежна небезпека по Львівській області 8 липня. Фото: t.me/lviv_rchm

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — додали синоптики.

Нагадаємо, 7 липня у Львові була потужна негода. Місто накрила гроза, дощ та сильний вітер.

Раніше синоптики попередили, де 8 липня очікується різке погіршення погодних умов в Україні.