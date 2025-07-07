Прогноз погоди у Львові та області на завтра 8 липня

У Львові різко погіршиться погода — прогноз на завтра
Погода у Львові та області завтра, 8 липня, очікується з дощами, градом та сильними поривами вітру. Водночас вдень температура повітря буде майже +30 °C.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.
Погода у Львові та області 8 липня
Синоптики зазначають, що буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, а місцями значні. Синоптики попереджають про грози та град. Крім того, зранку можливий слабкий туман.
Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, подекуди шквали до 22 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Львівській області вночі +12...+17 °C, вдень +25...+30 °C;
- у Львові вночі +14...+16 °C, вдень +27...+29 °C.
Оголошення небезпеки
Через грози, дощі, град та сильні пориви вітру синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у Львівській області та місті.
Пожежна небезпека
У Львові та області 8 липня також збережеться надзвичайна пожежна небезпека пʼятого класу.
"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — додали синоптики.
Нагадаємо, 7 липня у Львові була потужна негода. Місто накрила гроза, дощ та сильний вітер.
Раніше синоптики попередили, де 8 липня очікується різке погіршення погодних умов в Україні.
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