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Головна Львів У Львові різко погіршиться погода — прогноз на завтра

У Львові різко погіршиться погода — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 23:58
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 8 липня
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 8 липня, очікується з дощами, градом та сильними поривами вітру. Водночас вдень температура повітря буде майже +30 °C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

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Погода у Львові та області 8 липня

Синоптики зазначають, що буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, а місцями значні. Синоптики попереджають про грози та град. Крім того, зранку можливий слабкий туман.

Погода в Україні 8 липня
Прогноз погоди в Україні на 8 липня. Фото: Meteopost

Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, подекуди шквали до 22 метрів на секунду.

Температура повітря:

  • по Львівській області вночі +12...+17 °C, вдень +25...+30 °C;
  • у Львові вночі +14...+16 °C, вдень +27...+29 °C.

Оголошення небезпеки

Через грози, дощі, град та сильні пориви вітру синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у Львівській області та місті.

Погода у Львові 8 липня
Попередження про метеорологічні явища. Фото: t.me/lviv_rchm

Пожежна небезпека

У Львові та області 8 липня також збережеться надзвичайна пожежна небезпека пʼятого класу. 

Прогноз погоди у Львові 8 липня
Пожежна небезпека по Львівській області 8 липня. Фото: t.me/lviv_rchm

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — додали синоптики.

Нагадаємо, 7 липня у Львові була потужна негода. Місто накрила гроза, дощ та сильний вітер. 

Раніше синоптики попередили, де 8 липня очікується різке погіршення погодних умов в Україні.

погода Львів Львівська область дощ прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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