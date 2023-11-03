Какая будет погода во Львове 3 ноября — дожди ожидаются.

Люди в дождевике. Фото: Твой город

Во Львове и области, 3 ноября погода будет прохладной. Местами будут дожди и будут сильные порывы ветра. Температура воздуха поднимется до +17 °C.

Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Температура ночью будет до +5 °C

"Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3...+5 °C тепла, днем ​​+15...+17 °C тепла. Ухудшение видимости в дожде, в тумане 500-1000 м", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове и области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, однако местами будут идти кратковременные дожди. Температура может подняться до +15 °C.