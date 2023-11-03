Якою буде погода у Львові 3 листопада — чи очікувати дощів

Люди в дощовику. Фото: Твоє місто

У Львові та в області 3 листопада погода буде прохолодною. Місцями дощитиме та будуть сильні пориви вітру. Температура повітря підніметься до +17 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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"Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі +3...+5 °C тепла, вдень +15...+17 °C тепла. Погіршення видимості в дощі, в тумані 500-1000 м", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та в області синоптики прогнозують теплу та суху погоду, однак місцями падатимуть короткочасні дощі. Температура може піднятися до +15 °C.