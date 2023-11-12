Во Львове родственники военных требуют для них право на демобилизацию

Родственники военных, которые устроили митинг. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 12 ноября, во Львове родственники защитников вышли на митинг. Они требуют для военных право демобилизации.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Жена военного Леся заявила, что речь не идет о том, чтобы все одновременно вернулись домой.

"Но мы хотим, чтобы наши родные, которые с 24 февраля 2022 года ушли добровольцами, имели право на демобилизацию", — сказала она.

Напомним, вчера, 11 ноября, в Киеве, Львове и Харькове традиционно прошли мирные митинги в поддержку ВСУ. Активисты требовали от местных властей прекратить бездумно тратить государственные средства и направить их в поддержку армии.

Также мы писали, что во время действия военного положения военнослужащие ВСУ не могут уволиться с военной службы так же легко, как и в мирное время. В дополнение, количество оснований, дающих такую возможность, существенно уменьшено. Однако недавно в ВР зарегистрировали законопроект, который в случае принятия позволит демобилизоваться еще двум категориям военных.