У Львові стався конфлікт між чоловіками — військовий отримав ножові поранення

Бійка чоловіків у Львові. Фото: скриншот з відео

У Львові стався конфлікт між чоловіками. Під час сутички військовий отримав ножові поранення. До чоловіка підійшов обурений нападник напідпитку, який був незадоволений вигулом собаки без намордника.

Про це повідомляє телеграм-канал Типовий Львів.

Читайте також:

Увага! У відео присутня ненормативна лексика 18+!

Напад на військового у Львові

Повідомляється, що бійка сталася на вулиці Симоненка у Львові. Відомо, що до військового підійшов п'яний нападник і висловив претензії за собаку, якого вигулювали без намордника

"Перше ножове поранення отримав пес, потім ще два ножові отримав військовий. Чоловіка, ймовірно разом із собакою, госпіталізовано", — повідомляють у телеграм-каналі.

Стало відомо, що постраждалий приїхав з передової у відпустку до Львова, щоб побачитися зі своєю дружиною.

Нагадаємо, у Львові працівники військкомату застосували силу до перехожого. Вони посеред вулиці силою посадили чоловіка в бус і намагалися перешкодити відеозніманню очевидців.

Також у Львові священника, який їздив за кермом у стані алкогольного сп'яніння, відсторонили від служіння. Окрім того, суд призначив покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.