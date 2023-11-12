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У Львові стався конфлікт між чоловіками — військовий отримав ножові поранення

12 листопада 2023 10:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Львові стався конфлікт між чоловіками — військовий отримав ножові поранення
Бійка чоловіків у Львові. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Львові стався конфлікт між чоловіками. Під час сутички військовий отримав ножові поранення. До чоловіка підійшов обурений нападник напідпитку, який був незадоволений вигулом собаки без намордника.

Про це повідомляє телеграм-канал Типовий Львів.

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Напад на військового у Львові

Повідомляється, що бійка сталася на вулиці Симоненка у Львові. Відомо, що до військового підійшов п'яний нападник і висловив претензії за собаку, якого вигулювали без намордника

"Перше ножове поранення отримав пес, потім ще два ножові отримав військовий. Чоловіка, ймовірно разом із собакою, госпіталізовано", — повідомляють у телеграм-каналі.

Стало відомо, що постраждалий приїхав з передової у відпустку до Львова, щоб побачитися зі своєю дружиною.

Нагадаємо, у Львові працівники військкомату застосували силу до перехожого. Вони посеред вулиці силою посадили чоловіка в бус і намагалися перешкодити відеозніманню очевидців.

Також у Львові священника, який їздив за кермом у стані алкогольного сп'яніння, відсторонили від служіння. Окрім того, суд призначив покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.

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