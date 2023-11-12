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Во Львове произошел конфликт между мужчинами — военный получил ножевые ранения

12 ноября 2023 10:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львове произошел конфликт между мужчинами — военный получил ножевые ранения
Драка мужчин во Львове. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львове произошел конфликт между мужчинами. Во время стычки военный получил ножевые ранения. К мужчине подошел возмущенный выпивший нападающий, который был недоволен выгулом собаки без намордника.

Об этом сообщает телеграм-канал Типовий Львів.

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Нападение на военного во Львове

Сообщается, что потасовка произошла на улице Симоненко во Львове. Известно, что к военному подошел пьяный нападающий и высказал претензии за собаку, которую выгуливали без намордника.

"Первое ножевое ранение получил пес, затем еще два ножевых получил военный. Мужчина, вероятно вместе с собакой, госпитализирован", — сообщают в телеграм-канале.

Стало известно, что пострадавший приехал с передовой в отпуск во Львов, чтобы увидеть свою жену.

Напомним, во Львове работники военкомата применили силу к прохожему. Они посреди улицы силой усадили мужчину в бус и пытались помешать видеосъемке очевидцев.

Также во Львове священника, который ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения, отстранили от служения. Кроме того, суд назначил наказание в размере 17 тыс. грн штрафа.

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