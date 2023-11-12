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У Львові родичі військових вимагають для них право на демобілізацію

12 листопада 2023 16:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові родичі військових вимагають для них право на демобілізацію
Родичі військових, які влаштували мітинг. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 12 листопада, у Львові родичі захисників вийшли на мітинг. Вони вимагають для військових право на демобілізацію.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Дружина військового Леся заявила, що не йдеться про те, щоб усі одночасно повернулись додому.

"Але ми хочемо, щоб наші рідні, які з 24 лютого 2022 року пішли добровольцями, мали право на демобілізацію", — сказала вона.

Нагадаємо, вчора, 11 листопада, у Києві, Львові та Харкові традиційно відбулися мирні мітинги на підтримку ЗСУ. Активісти вимагали від місцевої влади припинити бездумно витрачати державні кошти і спрямувати їх на підтримку армії.

Також ми писали, що під час дії воєнного стану військовослужбовці ЗСУ не можуть звільнитися з військової служби так само легко, як у мирний час. На додаток, кількість підстав, які дають таку змогу, суттєво зменшена. Проте нещодавно у ВР зареєстрували законопроєкт, який у разі ухвалення надаватиме змогу демобілізуватися ще двом категоріям військових. 

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