Во Львове семеро военкомов силой "мобилизовали" с рабочего места парковщика
Семь работников Львовского областного ТЦК "мобилизовали" парковщика во Львове прямо с его рабочего места. Случилось это днем, 10 ноября.
Соответствующее видео распространилось соцсетями.
Что известно об инциденте
Отмечается, что для издания "Еспресо.Захід" в ЛКП "Львовавтодор", где работал мужчина, подтвердили такую информацию.
На видео можно увидеть, как один из военнослужащих заходит в помещение, где находятся работники и под руку выводит парковщика на улицу, где было еще шесть военкомов.
Что говорят в областном ТЦК и СП
В пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП заявили, что об этом случае им ничего не известно. Там отметили, что мужчины должны самостоятельно приходить к военкоматам для того, чтобы уточнить информацию.
"Не комментируем и не имеем такой информации. У нас такого не было. На данный момент нам известно только об одном факте, и мы уже подали информацию об этом в соцсетях. Пусть организации предоставляют списки уклонистов, тогда подобных случаев не случалось бы. Работники ТЦК имеют право приходить на место работы к работникам", — отметили журналистам в пресс-службе.
Напомним, ранее в Ужгороде военные насильно забрали в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо. В военкомате уже отреагировали на такой инцидент.
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