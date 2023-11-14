Во Львове семеро военкомов силой "мобилизовали" с рабочего места парковщика

Сотрудники ТЦК и СП насильственно выводят парковщика во Львове. Фото: скриншот с видео соцсетей

Семь работников Львовского областного ТЦК "мобилизовали" парковщика во Львове прямо с его рабочего места. Случилось это днем, 10 ноября.

Соответствующее видео распространилось соцсетями.

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Что известно об инциденте

Отмечается, что для издания "Еспресо.Захід" в ЛКП "Львовавтодор", где работал мужчина, подтвердили такую информацию.

На видео можно увидеть, как один из военнослужащих заходит в помещение, где находятся работники и под руку выводит парковщика на улицу, где было еще шесть военкомов.

Что говорят в областном ТЦК и СП

В пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП заявили, что об этом случае им ничего не известно. Там отметили, что мужчины должны самостоятельно приходить к военкоматам для того, чтобы уточнить информацию.

"Не комментируем и не имеем такой информации. У нас такого не было. На данный момент нам известно только об одном факте, и мы уже подали информацию об этом в соцсетях. Пусть организации предоставляют списки уклонистов, тогда подобных случаев не случалось бы. Работники ТЦК имеют право приходить на место работы к работникам", — отметили журналистам в пресс-службе.

Напомним, ранее в Ужгороде военные насильно забрали в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо. В военкомате уже отреагировали на такой инцидент.