У Львові семеро воєнкомів силоміць "мобілізували" з робочого місця паркувальника

Працівники ТЦК та СП насильно виводять паркувальника у Львові. Фото: скриншот з відео соцмереж

Семеро працівників Львівського обласного ТЦК "мобілізували" паркувальника у Львові прямо з його робочого місця. Сталося це вдень, 10 листопада.

Відповідне відео поширилося соцмережами.

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Що відомо про інцидент

Зазначається, що для видання "Еспресо.Захід" в ЛКП "Львівавтодор", де працював чоловік, підтвердили таку інформацію.

На відео можна побачити, як один із військовослужбовців заходить до приміщення, де знаходяться працівники та під руку виводить паркувальника на вулицю, де були ще шість воєнкомів.

Що кажуть в обласному ТЦК та СП

У пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП заявили, що про цей випадок їм нічого не відомо. Там зазначили, що чоловіки повинні самостійно приходити до військкоматів для того, аби уточнити інформацію.

"Не коментуємо і не маємо такої інформації. У нас такого не було. На цей момент нам відомо лише про один факт, і ми вже подали інформацію про це в соцмережах. Нехай організації надають списки ухилянтів, тоді подібних випадків не траплялося б. Працівники ТЦК мають право приходити на місце роботи до працівників", — наголосили журналістам у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді військкоми насильно забрали до ТЦК водія автобуса, який привіз дитячу команду з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо. У військкоматі вже відреагували на такий інцидент.