Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові семеро воєнкомів силоміць "мобілізували" з робочого місця паркувальника arrow

У Львові семеро воєнкомів силоміць "мобілізували" з робочого місця паркувальника

14 листопада 2023 14:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Львові семеро воєнкомів силоміць "мобілізували" з робочого місця паркувальника
Працівники ТЦК та СП насильно виводять паркувальника у Львові. Фото: скриншот з відео соцмереж
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Семеро працівників Львівського обласного ТЦК "мобілізували" паркувальника у Львові прямо з його робочого місця. Сталося це вдень, 10 листопада. 

Відповідне відео поширилося соцмережами.

Читайте також:

Що відомо про інцидент

Зазначається, що для видання "Еспресо.Захід" в ЛКП "Львівавтодор", де працював чоловік, підтвердили таку інформацію. 

На відео можна побачити, як один із військовослужбовців заходить до приміщення, де знаходяться працівники та під руку виводить паркувальника на вулицю, де були ще шість воєнкомів. 

Що кажуть в обласному ТЦК та СП

У пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП заявили, що про цей випадок їм нічого не відомо. Там зазначили, що чоловіки повинні самостійно приходити до військкоматів для того, аби уточнити інформацію. 

"Не коментуємо і не маємо такої інформації. У нас такого не було. На цей момент нам відомо лише про один факт, і ми вже подали інформацію про це в соцмережах. Нехай організації надають списки ухилянтів, тоді подібних випадків не траплялося б. Працівники ТЦК мають право приходити на місце роботи до працівників", — наголосили журналістам у пресслужбі. 

Нагадаємо, раніше в Ужгороді військкоми насильно забрали до ТЦК водія автобуса, який привіз дитячу команду з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо. У військкоматі вже відреагували на такий інцидент. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі