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Во Львове поймали злоумышленника, который находился в розыске за кражу

24 января 2024 14:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львове поймали злоумышленника, который находился в розыске за кражу
Злоумышленник, который был в розыске за кражу. Фото: Патрульная полиция Львовской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львове в ночь на 24 января патрульные нашли мужчину, который находился в розыске. Полицейских вызвали на улицу Валовую, потому что там произошел конфликт между неизвестными лицами.

Об этом пишет пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

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Что известно о мужчине

Отмечается, что во время установления лиц, причастных к этому событию, патрульная полиция установила, что один из участников находится в розыске, а именно 45-летний мужчина, который ранее совершил кражу.

разоблачение злоумышленника, совершившего кражу во Львове
Злоумышленник, который был в розыске за кражу. Фото: Патрульная полиция Львовской области

"Его сопроводили во Львовское районное управление полиции №1 для установления обстоятельств", — добавили в сообщении.

Напомним, во Львовской области Бродовский райсуд осудил гражданина Азербайджана Рамиля Мирзоева за кражу ящика с донатами для благотворительного фонда "Патриот-ЮА" и "водки с колбасками" из АТБ. Также он был признан виновным в продаже найденных боеприпасов. Ему присудили пять лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили мужчину, подозреваемого в совершении имущественных преступлений. Житель Подольского района обманул девять человек и украл у них ценности.

Львов
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полиция
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