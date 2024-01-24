У Львові спіймали зловмисника, який перебував у розшуку за крадіжку

Зловмисник, який був у розшуку за крадіжку. Фото: Патрульна поліція Львівської області

У Львові в ніч проти 24 січня патрульні знайшли чоловіка, який перебував в розшуку. Поліцейських викликали на вулицю Валову, адже там стався конфлікт між невідомими особами.

Про це пише пресслужба Патрульної поліції Львівської області.

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Що відомо про чоловіка

Зазначається, що під час встановлення осіб, які причетні до цієї події, патрульна поліція встановила, що один із учасників перебуває в розшуку, а саме 45-річний чоловік, який вчинив раніше крадіжку.

Зловмисник, який був у розшуку за крадіжку. Фото: Патрульна поліція Львівської області

"Його супроводили до Львівського районного управління поліції №1 для встановлення обставин", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині Бродівський райсуд засудив громадянина Азербайджану Раміля Мірзоєва за крадіжку скриньки з донатами для благодійсного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів. Йому присудили п'ять років позбавлення волі.

Також ми писали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили чоловіка, якого підозрюють у скоєнні майнових злочинів. Мешканець Подільського району ошукав девʼятьох людей та вкрав у них цінності.