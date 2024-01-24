У Львові спіймали зловмисника, який перебував у розшуку за крадіжку
У Львові в ніч проти 24 січня патрульні знайшли чоловіка, який перебував в розшуку. Поліцейських викликали на вулицю Валову, адже там стався конфлікт між невідомими особами.
Про це пише пресслужба Патрульної поліції Львівської області.
Що відомо про чоловіка
Зазначається, що під час встановлення осіб, які причетні до цієї події, патрульна поліція встановила, що один із учасників перебуває в розшуку, а саме 45-річний чоловік, який вчинив раніше крадіжку.
"Його супроводили до Львівського районного управління поліції №1 для встановлення обставин", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині Бродівський райсуд засудив громадянина Азербайджану Раміля Мірзоєва за крадіжку скриньки з донатами для благодійсного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів. Йому присудили п'ять років позбавлення волі.
Також ми писали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили чоловіка, якого підозрюють у скоєнні майнових злочинів. Мешканець Подільського району ошукав девʼятьох людей та вкрав у них цінності.
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