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У Львові спіймали зловмисника, який перебував у розшуку за крадіжку

24 січня 2024 14:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Львові спіймали зловмисника, який перебував у розшуку за крадіжку
Зловмисник, який був у розшуку за крадіжку. Фото: Патрульна поліція Львівської області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львові в ніч проти 24 січня патрульні знайшли чоловіка, який перебував в розшуку. Поліцейських викликали на вулицю Валову, адже там стався конфлікт між невідомими особами.

Про це пише пресслужба Патрульної поліції Львівської області.

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Що відомо про чоловіка

Зазначається, що під час встановлення осіб, які причетні до цієї події, патрульна поліція встановила, що один із учасників перебуває в розшуку, а саме 45-річний чоловік, який вчинив раніше крадіжку. 

викриття зловмисника, який вчинив крадіжку у Львові
Зловмисник, який був у розшуку за крадіжку. Фото: Патрульна поліція Львівської області

"Його супроводили до Львівського районного управління поліції №1 для встановлення обставин", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, на Львівщині Бродівський райсуд засудив громадянина Азербайджану Раміля Мірзоєва за крадіжку скриньки з донатами для благодійсного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів. Йому присудили п'ять років позбавлення волі. 

Також ми писали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили чоловіка, якого підозрюють у скоєнні майнових злочинів. Мешканець Подільського району ошукав девʼятьох людей та вкрав у них цінності.

Львів
крадіжка
поліція
злочин
люди
розшук

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