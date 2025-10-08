Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове стартовало заседание по делу убийства Фарион

Во Львове стартовало заседание по делу убийства Фарион

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 11:36
Во Львове 8 октября началось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион
Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 8 октября, началось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Известно, что будут допрашивать свидетелей.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте также:

Суд по делу об убийстве Фарион

Известно, что суд запретил фото и видеосъемку процесса.

Вʼячеслав Зінченко
Вячеслав Зинченко в зале суда. Фото: Новини.LIVE
Ірина Фаріон
Портрет Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE
Суд у справі вбивства Фаріон
Дочь Ирины Фарион София Особа. Фото: Новини.LIVE
Обвинувачений у вбивстві Фаріон
Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE
Судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон
Судебное заседание во Львове. Фото: Новини.LIVE
Судове засідання у Львові
Судебное заседание по делу убийства Фарион. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 18 сентября суд продлил меру пресечения для Зинченко до 21 ноября 2025 года.

А дочь Ирины Фарион София Особа заявила, что ее мать убили из-за борьбы за украинский язык и четкой гражданской позиции.

суд Львов Ирина Фарион судебные решения Вячеслав Зинченко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации