Во Львове 8 октября началось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 8 октября, началось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Известно, что будут допрашивать свидетелей.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд по делу об убийстве Фарион

Известно, что суд запретил фото и видеосъемку процесса.

Вячеслав Зинченко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Портрет Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Дочь Ирины Фарион София Особа. Фото: Новини.LIVE

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Судебное заседание во Львове. Фото: Новини.LIVE

Судебное заседание по делу убийства Фарион. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 18 сентября суд продлил меру пресечения для Зинченко до 21 ноября 2025 года.

А дочь Ирины Фарион София Особа заявила, что ее мать убили из-за борьбы за украинский язык и четкой гражданской позиции.