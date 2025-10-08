Во Львове 8 октября началось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион

Во Львове стартовало заседание по делу убийства Фарион
Дата публикации 8 октября 2025 11:36
Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE
Во Львове в среду, 8 октября, началось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Известно, что будут допрашивать свидетелей.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Суд по делу об убийстве Фарион
Известно, что суд запретил фото и видеосъемку процесса.
Напомним, 18 сентября суд продлил меру пресечения для Зинченко до 21 ноября 2025 года.
А дочь Ирины Фарион София Особа заявила, что ее мать убили из-за борьбы за украинский язык и четкой гражданской позиции.
