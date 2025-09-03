Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов София Особа ответила на вопрос Зинченко, почему убили Фарион

София Особа ответила на вопрос Зинченко, почему убили Фарион

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 12:59
Дочь Фарион ответила убили ли ее мать из-за языка
Дочь убитого языковеда Ирины Фарион. Фото: кадр из видео

Во Львове в зале суда во время заседания по делу об убийстве Ирины Фарион прозвучала эмоциональная речь ее дочери Софии Особы. Она подчеркнула, что ее мать расстреляли именно из-за борьбы за украинский язык и четкую гражданскую позицию.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака, которая находится в зале суда.

Реклама
Читайте также:

Зинченко допросил дочь Фарион

В помещении зале суда подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинчнеко обратился к дочери языковеда.

"Скажите, пожалуйста, за что она, по вашему мнению, погибла?" — обратился Вячеслав Зинченко.

Зато София Особа ответила: "За то, что утверждала украинский язык. За ее гражданский долг перед украинцами. За то, что она на протяжении этой своей жизни доносила базовые и простые вещи для украинцев, которые до сих пор не понимали, что язык — это оружие. И пока мы будем говорить на украинском, тогда будет победа. И именно оружием Ирины Фарион было слово. И за это слово она была убита. Выстрел был осуществлен в голову, потому что мама была сверхумным человеком".

Напомним, тем временем София пожаловалась, что ей и ее семье угрожают и считает, что к этому причастен и подозреваемый. Также она заявила, что хочет 15 млн грн компенсации.

суд убийство Ирина Фарион София Особа Вячеслав Зинченко
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации