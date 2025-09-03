Дочь Фарион ответила убили ли ее мать из-за языка

Дочь убитого языковеда Ирины Фарион. Фото: кадр из видео

Во Львове в зале суда во время заседания по делу об убийстве Ирины Фарион прозвучала эмоциональная речь ее дочери Софии Особы. Она подчеркнула, что ее мать расстреляли именно из-за борьбы за украинский язык и четкую гражданскую позицию.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака, которая находится в зале суда.

Реклама

Читайте также:

Зинченко допросил дочь Фарион

В помещении зале суда подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинчнеко обратился к дочери языковеда.

"Скажите, пожалуйста, за что она, по вашему мнению, погибла?" — обратился Вячеслав Зинченко.

Зато София Особа ответила: "За то, что утверждала украинский язык. За ее гражданский долг перед украинцами. За то, что она на протяжении этой своей жизни доносила базовые и простые вещи для украинцев, которые до сих пор не понимали, что язык — это оружие. И пока мы будем говорить на украинском, тогда будет победа. И именно оружием Ирины Фарион было слово. И за это слово она была убита. Выстрел был осуществлен в голову, потому что мама была сверхумным человеком".

Напомним, тем временем София пожаловалась, что ей и ее семье угрожают и считает, что к этому причастен и подозреваемый. Также она заявила, что хочет 15 млн грн компенсации.