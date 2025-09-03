Відео
Головна Львів Софія Особа відповіла на питання Зінченка чому убили Ірину Фаріон

Софія Особа відповіла на питання Зінченка чому убили Ірину Фаріон

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 12:59
Донька Фаріон відповіла чи убили її матір через мову
Донька убитої мовознавиці Ірини Фаріон. Фото: кадр з відео

У Львові в залі суду під час засідання по справі про вбивство Ірини Фаріон пролунала емоційна промова її доньки Софії Особи. Вона наголосила, що її матір розстріляли саме через боротьбу за українську мову та чітку громадянську позицію.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака, яка перебуває в залі суду. 

Читайте також:

Зінченко допитав доньку Фаріон

У приміщенні залі суду підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінчнеко звернувся до доньки мовознавиці. 

"Скажіть, будь ласка, за що вона, на вашу думку, загинула?" — звернувся В’ячеслав Зінченко.

Натомість Софія Особа відповіла: "За те, що утверджувала українську мову. За її громадянський обов'язок перед українцями. За те, що вона впродовж цього свого життя доносила базові і прості речі для українців, які досі не розуміли, що мова — це зброя. І поки ми будемо говорити українською, тоді буде перемога. І саме зброєю Ірини Фаріон було слово. І за це слово вона була вбита. Постріл був здійснений у голову, бо мама була надрозумною людиною", — висловилась вона.

Нагадаємо, тим часом Софія поскаржилась, що їй та її родині погрожують і вважає, що до цього причетний й підозрюваний. Також вона заявила, що хоче 15 млн грн компенсації.

суд вбивство Ірина Фаріон Софія Особа В'ячеслав Зінченко
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
