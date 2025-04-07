Во Львове в пользу городского совета Львова суд взыскал более полумиллиона гривен с предприятия

В суде принимают решение. Иллюстративное фото: Freepik

Суд взыскал в пользу городского совета Львова более чем полмиллиона грн с частного предприятия. Компания задолжала горсовету за долевое участие.

Об этом говорится в решении, обнародованном в Едином государственном реестре 4 апреля.

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Следовательно, Хозяйственный суд Львовской области обязал взыскать с частного предприятия "Львовский автоцентр КАМАЗ" 551 тыс. грн в пользу Львовского городского совета. Как оказалось, компания задолжала городскому совету Львова за долевое участие.

По данным решения, в марте 2014 года между Департаментом экономической политики ЛГС и ЧП "Львовский автоцентр КАМАЗ" был заключен договор о долевом участии при строительстве логистического центра на ул. Однако предприятие паевой взнос так и не уплатило. Поэтому городской совет решил подать иск в суд.

"В связи с изложенным, учитывая вышеприведенные положения норм действующего законодательства Украины, принимая во внимание установленные фактические обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что исковые требования прокурора на сумму 483 127, 71 грн являются обоснованными, доказанными надлежащими, допустимыми, достоверными, достоверными доказательствами, не опровергнуты ответчиком", — говорится в решении суда.

Поэтому суд удовлетворил иск Львовского горсовета и обязал взыскать с ЧП "Львовский автоцентр КАМАЗ" 551 тыс. грн долга. Также с предприятия взыщут 6,6 тыс. грн судебного сбора. Решение можно обжаловать.

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