У Львові на користь міської ради Львова суд стягнув понад пів мільйона гривень з підприємства

У суді ухвалюють рішення. Ілюстративне фото: Freepik

Суд стягнув на користь міської ради Львова більш ніж пів мільйона грн з приватного підприємства. Компанія заборгувала міськраді за пайову участь.

Про це йдеться у рішенні, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі 4 квітня.

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Відтак, Господарський суд Львівської області зобовʼязав стягнути з приватного підприємства "Львівський автоцентр КАМАЗ" 551 тис. грн на користь Львівської міської ради. Як виявилося, компанія заборгувала міській раді Львова за пайову участь.

За даними рішення, в березні 2014 року між Департаментом економічної політики ЛМР та ПП "Львівський автоцентр КАМАЗ" був укладений договір про пайову участь при будівництві логістичного центру на вул. Конюшинній. Однак підприємство пайовий внесок так і не сплатило. Відтак міська рада вирішила подати позов до суду.

"У зв`язку з викладеним, враховуючи вищенаведені положення норм чинного законодавства України, беручи до уваги встановлені фактичні обставини справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги прокурора на суму 483 127, 71 грн є обґрунтованими, доведеними належними, допустимими, достовірними, вірогідними доказами, не спростовані відповідачем", — йдеться у рішенні суду.

Відтак суд задовольнив позов Львівської міськради та зобовʼязав стягнути з ПП "Львівський автоцентр КАМАЗ" 551 тис. грн боргу. Також з підприємства стягнуть 6,6 тис. грн судового збору. Рішення можна оскаржити.

Раніше ми писали, що у Києві правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду стосовно підприємця, який привласнив 10 мільйонів грн державних коштів.

Крім того, ми інформували, що в Івано-Франківській області чоловік здійснював незаконну порубку лісу. За це суд покарав його.