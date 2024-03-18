Во Львове суд обязал завод привести укрытия в надлежащее состояние

Укрытие завода. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове на одном из заводов приведут в надлежащее состояние два укрытия. Суд удовлетворил иск, который касался нарушений требования законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура Telegram в понедельник, 18 марта.

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Так, прокуроры установили, что балансодержатель нарушил требования законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности.

Также он не обеспечил приведение защитного сооружения в подходящее для использования состояние, что исключило возможность укрытия с целью обеспечения защиты жизни и здоровья людей.

"Данное хранилище должно было обеспечивать защиту работников завода", — подчеркнули в прокуратуре.

Суд удовлетворил исковые требования руководителя Галицкой окружной прокуратуры и признал противоправным бездействие общества и обязал привести укрытие в состояние готовности.

Как известно, речь идет о двух укрытиях на территории завода во Львове, которые находятся в частной собственности общества.

Их вместительность — 150 и 300 человек, площадь — 175, 2 и 296, 7 квадратных метров соответственно.

Скриншот поста Львовской областной прокуратуры

Напомним, 8 марта в Одессе местные жители не смогли попасть в новоустановленное укрытие в центре города.

Также мы писали, что в Киеве будут судить чиновников, из-за служебной халатности которых возле укрытия погибли три человека.