Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове суд обязал завод привести укрытия в надлежащее состояние arrow

Во Львове суд обязал завод привести укрытия в надлежащее состояние

18 марта 2024 16:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Львове суд обязал завод привести укрытия в надлежащее состояние
Укрытие завода. Фото: Львовская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львове на одном из заводов приведут в надлежащее состояние два укрытия. Суд удовлетворил иск, который касался нарушений требования законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура Telegram в понедельник, 18 марта.

Читайте также:

Укрытие во львовском заводе

Так, прокуроры установили, что балансодержатель нарушил требования законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности.

Также он не обеспечил приведение защитного сооружения в подходящее для использования состояние, что исключило возможность укрытия с целью обеспечения защиты жизни и здоровья людей.

"Данное хранилище должно было обеспечивать защиту работников завода", — подчеркнули в прокуратуре.

Суд удовлетворил исковые требования руководителя Галицкой окружной прокуратуры и признал противоправным бездействие общества и обязал привести укрытие в состояние готовности.

Как известно, речь идет о двух укрытиях на территории завода во Львове, которые находятся в частной собственности общества.

Их вместительность — 150 и 300 человек, площадь — 175, 2 и 296, 7 квадратных метров соответственно.

null
Скриншот поста  Львовской областной прокуратуры

Напомним, 8 марта в Одессе местные жители не смогли попасть в новоустановленное укрытие в центре города.

Также мы писали, что в Киеве будут судить чиновников, из-за служебной халатности которых возле укрытия погибли три человека.

суд
Львов
завод
прокуратура
укрытия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться