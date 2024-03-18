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У Львові суд зобов'язав завод привести укриття до належного стану

18 березня 2024 16:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові суд зобов'язав завод привести укриття до належного стану
Укриття заводу. Фото: Львівська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові на одному із заводів приведуть до належного стану два укриття. Суд задовольнив позов, який стосувався порушень вимоги законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.  

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура у Telegram в понеділок, 18 березня.

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Так, прокурори встановили, що балансоутримувач порушив вимоги законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Також він не забезпечив приведення захисної споруди у придатний для використання стан, що унеможливило використовувати укриття з метою забезпечення захисту життя та здоров’я людей.

"Дане сховище повинне було забезпечувати захист працівників заводу", — наголосили в прокуратурі.

Суд задовольнив позовні вимоги керівника Галицької окружної прокуратури Львова й визнав протиправною бездіяльність товариства та зобов'язав привести укриття в стан готовності.

Як відомо, мова йде про два укриття на території заводу у Львові, які перебувають у приватній власності товариства.

Їх місткість — 150 та 300 осіб, площа — 175, 2 та 296, 7 квадратних метрів відповідно.

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Скриншот допису Львівської обласної прокуратури

Нагадаємо, 8 березня в Одесі місцеві жителі не змогли потрапити до нововстановленого укриття в центрі міста. 

Також ми писали, що У Києві судитимуть посадовців, через службову недбалість яких біля укриття загинуло троє людей.

суд
Львів
завод
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укриття

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