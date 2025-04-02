Суд во Львове оштрафовал опекуншу за ненадлежащее воспитание внучки

Судейский молоток. Фото: Freepik

Во Львове суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетней внучки. Несовершеннолетняя имела половой контакт с несовершеннолетним парнем и сняла весь процесс на видео.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Несовершеннолетние сняли порнографический контент

Инцидент произошел 26 июня 2024 года. По установленным следствием фактам, малолетняя девочка при участии несовершеннолетнего парня была вовлечена в половой акт, который затем стал объектом расследования. Обстоятельства происшествия стали основанием для составления административного протокола в отношении опекунки — бабушки ребенка.

Известно, что женщина была назначена официальной опекуншей своей внучки еще в 2017 году после лишения родителей ребенка родительских прав. Мать девочки умерла, а отец находится на фронте. В судебном заседании женщина подтвердила изложенное в протоколе и просила суд строго ее наказать.

Также пожилая женщина пояснила, что занимается воспитанием ребенка самостоятельно, старается обеспечивать необходимое, поддерживает связь со школой, а также провела с внучкой профилактические беседы после выявленного инцидента.

Суд, рассмотрев материалы дела и оценив доказательства, признал женщину виновной по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Учитывая обстоятельства, в частности искреннее признание и отсутствие других правонарушений, к ней применено административное взыскание в виде предупреждения. Кроме того, согласно закону, суд обязал ее уплатить 605,60 грн судебного сбора в пользу государства.

Напомним, недавно во Львове на скамье подсудимых оказался пенсионер, который публиковал откровенный контент.

А в Киеве судили руководителя СТО, который наворовал деталей и запчастей более чем на 500 тыс. гривен.