Суд у Львові оштрафував опікунку за неналежне виховання онуки

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львові суд визнав жінку винною в неналежному виконанні обов’язків щодо виховання малолітньої онуки. Неповнолітня мала статевий контакт з неповнолітнім хлопцем і зняла це на відео.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інцидент стався 26 червня 2024 року. За встановленими слідством фактами, малолітня дівчинка за участі неповнолітнього хлопця була залучена до статевого акту, який потім став об’єктом розслідування. Обставини події стали підставою для складання адміністративного протоколу щодо опікунки — бабусі дитини.

Відомо, що жінка була призначена офіційною опікункою своєї онуки ще у 2017 році після позбавлення батьків дитини батьківських прав. Матір дівчинки померла, а батько перебуває на фронті. У судовому засіданні жінка підтвердила викладене в протоколі і просила суд суворо її покарати.

Також літня жінка пояснила, що займається вихованням дитини самостійно, намагається забезпечувати необхідне, підтримує зв’язок зі школою, а також провела з онукою профілактичні розмови після виявленого інциденту.

Суд, розглянувши матеріали справи та оцінивши докази, визнав жінку винною за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — ухилення від виконання обов’язків щодо виховання неповнолітніх.

Враховуючи обставини, зокрема щире визнання та відсутність інших правопорушень, до неї застосовано адміністративне стягнення у вигляді попередження. Окрім того, відповідно до закону, суд зобов’язав її сплатити 605,60 грн судового збору на користь держави.

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