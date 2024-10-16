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Во Львове судили директора областного центра занятости за пьяную езду

16 октября 2024 10:49
Виктория Козырь - редактор
Во Львове судили директора центра занятости Василия Барилюка за пьяную езду
Директор Львовского областного центра занятости Василий Барилюк. Фото: facebook.com/rukadopomogu
Виктория Козырь - редактор

Во Львове судили директора областного центра занятости Василия Барилюка. Его признали виновным в пьяной езде по городу.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В полиции сообщили, что 14 апреля в 20:30 они увидели автомобиль Toyota Camry на ул. Лычаковской. Патрульные поехали за ним, поскольку подозревали, что водитель был без водительского удостоверения.

Примерно через минуту автомобиль нашли на соседней улице Юрия Руфа. Машина уже была припаркована, и из нее выходил Василий Барилюк, держа ключи в руках. Патрульный подошел к нему, предположив, что тот может управлять без водительского удостоверения, и спросил, употреблял ли он алкоголь. Барилюк ответил, что "только перегонял авто на 200 метров". На повторный вопрос об употреблении алкоголя он снова возразил.

Однако после проверки на драгере, которая показала 0,56 промилле алкоголя, Барилюк сказал, что выпил пиво. На видео видно, что он согласился с результатом.

Во время разговора с полицейскими Василий Барилюк признал, что два года назад был привлечен к ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения, и до сих пор не успел восстановить водительское удостоверение. Через полчаса Барилюк попытался покинуть место происшествия и начал отрицать факт управления автомобилем, утверждая, что "когда полицейские подъехали, он уже стоял возле дома, а не ехал". Подписывать протокол он отказался.

Известно, что дело против Барилюка несколько раз переносили по просьбе адвоката. Позже он заявил, что 14 апреля не управлял автомобилем Toyota Camry, а был пассажиром. По его словам, авто стояло возле дома, а настоящий водитель пересел на заднее сиденье, чтобы избежать встречи с полицией. Барилюк объяснил, что сел за руль, "потому что правая передняя дверь была заблокирована из-за близкой парковки к гаражу".

Что решил суд

Судья признал Барилюка виновным в нетрезвой езде, назначив 17 тыс. грн штрафа с годовым запретом вождения транспортных средств.

Сейчас он пытается отменить постановление за езду без водительского удостоверения.

Напомним, в Киеве суд вынес решение относительно 39-летнего мужчины, который спровоцировал тройное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пострадали несколько человек.

Также во Львовской области тракторист, неоднократно руководивший техникой в состоянии алкогольного опьянения, потерял водительское удостоверение, а также был оштрафован судом.

алкоголь Львов полиция водительское удостоверение судебные решения

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