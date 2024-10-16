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У Львові судили директора обласного центру зайнятості за п'яну їзду

16 жовтня 2024 10:49
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львові судили директора центру зайнятості Василя Барилюка за п'яну їзду
Директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. Фото: facebook.com/rukadopomogu
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові судили директора обласного центру зайнятості Василя Барилюка. Його визнали винним у п'яній їзді містом.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У поліції повідомили, що 14 квітня о 20:30 вони побачили авто Toyota Camry на вул. Личаківській. Патрульні поїхали за ним, оскільки підозрювали, що водій був без посвідчення водія.

За приблизно хвилину автомобіль знайшли на сусідній вулиці Юрія Руфа. Машина вже була припаркована, і з неї виходив Василь Барилюк, тримаючи ключі в руках. Патрульний підійшов до нього, припустивши, що той може керувати без водійського посвідчення, і запитав, чи вживав він алкоголь. Барилюк відповів, що "лише переганяв авто на 200 метрів". На повторне запитання про вживання алкоголю він знову заперечив.

Однак після перевірки на драгері, яка показала 0,56 проміле алкоголю, Барилюк сказав, що випив пиво. На відео видно, що він погодився з результатом.

Під час розмови з поліцейськими Василь Барилюк визнав, що два роки тому був притягнутий до відповідальності за керування в стані алкогольного сп'яніння, і досі не встиг відновити водійське посвідчення. Через пів години Барилюк спробував покинути місце події і почав заперечувати факт керування автомобілем, стверджуючи, що "коли поліцейські під'їхали, він вже стояв біля будинку, а не їхав". Підписувати протокол він відмовився.

Відомо, що справу проти Барилюка декілька разів переносили на прохання адвоката. Пізніше він заявив, що 14 квітня не керував автомобілем Toyota Camry, а був пасажиром. За його словами, авто стояло біля будинку, а справжній водій пересів на заднє сидіння, щоб уникнути зустрічі з поліцією. Барилюк пояснив, що сів за кермо, "бо праві передні двері були заблоковані через близьке паркування до гаража".

Що вирішив суд

Суддя визнав Барилюка винним у нетверезій їзді, призначивши 17 тис. грн штрафу із річною забороною керувати транспортними засобами.

Наразі він намагається скасувати постанову за їзду без посвідчення водія.

Нагадаємо, у Києві суд виніс рішення щодо 39-річного чоловіка, який спричинив потрійну ДТП, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії постраждали декілька осіб.

Також у Львівській області тракторист, який неодноразово керував технікою в стані алкогольного сп'яніння, втратив водійське посвідчення, а також був оштрафований судом.

алкоголь Львів поліція водійське посвідчення судові рішення

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