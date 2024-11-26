Во Львове осудили мужчин, которые в 2020 году ограбили прохожего на 4 млн грн

Сыховский районный суд. Фото: пресс-служба суда

Во Львове судили двух грабителей за кражу, которую они совершили четыре года назад. Тогда злоумышленники отобрали у прохожего почти 4 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Сиховского районного суда Львова во вторник, 26 ноября.

Читайте также:

Ограбили на 4 миллиона гривен

Так, в 2020 году обвиняемые по предварительному сговору напали на мужчину, чтобы завладеть его имуществом. Они украли у потерпевшего 3 миллиона 741 тысячу гривен.

Во время судебного заседания нападавшие признали свою вину, однако отказались давать показания.

Суд признал их виновными в разбойном нападении и назначил наказание в виде лишения свободы на 11 и девять лет соответственно. Также у грабителей конфискуют имущество.

Скриншот поста суда

Напомним, в Харькове судили мужчин, которые обворовывали автомобили, припаркованные вблизи супермаркетов.

А во Львове университет имени Ивана Франко переплатил предпринимателю 722 тысячи гривен за ремонт. Его судили и назначили наказание.