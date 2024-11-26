У Львові засудили чоловіків, які у 2020 році пограбували перехожого на 4 млн грн

Сихівський районний суд. Фото: пресслужба суду

У Львові судили двох грабіжників за крадіжку, яку вони здійснили чотири роки тому. Тоді зловмисники відібрали у перехожого майже 4 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба Сихівського районного суду Львова у вівторок, 26 листопада.

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Пограбували на 4 мільйони гривень

Так, у 2020 році обвинувачені за попередньою змовою напали на чоловіка, аби заволодіти його майном. Вони вкрали у потерпілого 3 мільйони 741 тисячу гривень.

Під час судового засідання нападники визнали свою провину, однак відмовилися давати показання.

Суд визнав їх винними в розбійному нападі та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 11 та дев’ять років відповідно. Також у грабіжників конфіскують майно.

Скриншот допису суду

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіків, які обкрадали автомобілі, що були припарковані поблизу супермаркетів.

А у Львові університет імені Івана Франка переплатив підприємцю 722 тисячі гривень за ремонт. Його судили та призначили покарання.