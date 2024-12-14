Львовского таможенника оправдали по делу о наезде на полицейского

Фото с места инцидента. Фото: ГБР

Галицкий районный суд Львова признал невиновным львовского таможенника Дмитрия Семеряка по делу о насилии в отношении правоохранителя. Речь идет об инциденте, который произошел в сентябре 2020 года в центре Львова, когда Семеряк нарушил правила дорожного движения и наехал на полицейского, травмировав ему ногу.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Таможенник наехал на Range Rover на полицейского

В материалах судебного дела отмечается, что инцидент произошел 2 сентября 2020 года. Водитель автомобиля Range Rover, которым управлял Дмитрий Семеряк, дважды нарушил дорожные знаки на перекрестке улиц Рылеева и Матейко, проигнорировал требование велопатрульного остановиться и продолжил движение.

На ул. Дорошенко, после повторной попытки полицейского остановить нарушителя, внедорожник совершил наезд на ногу велопатрульного, нанеся легкие телесные повреждения.

По информации полиции, в тот день водитель был в состоянии наркотического опьянения, но повторная экспертиза этого не подтвердила.

Какой приговор суда

В суде таможенник Дмитрий Семеряк отрицал свою вину, заявив, что не видел патрульных и нечаянно наехал на велосипед полицейского.

Суд также отметил, что преследовавшие нарушителя полицейские не составили ни одного административного протокола на месте инцидента, что оставило без ответа ряд вопросов. На приговор суда может быть подана апелляция.

Кто такой Дмитрий Семеряк

Известно, что Дмитрий Семеряк работает заместителем начальника отдела таможенных информационных технологий Львовской таможни. В настоящее время он находится в отпуске по уходу за ребенком. Rover (2014 года выпуска), Volkswagen Caravelle (2010 года) выпуска), Renault Master (2013), Porsche Cayenne (2018) и имеет гидроцикл Spark.

Напомним, во Львовской области судили мужчин, который сговорился с пограничником и организовал незаконную переправу военнообязанных за границу.

Также во Львовской области судили женщину, которая поссорилась со свекровью.