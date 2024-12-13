Суд у Львові оштрафував жінку за психологічне насильство над свекрухою

Молоток судді. Фото: Freepik

У Львові суддя Залізничного районного суду покарав місцеву жительку за домашнє насильство психологічного характеру над її свекрухою Інцидент стався 3 листопада 2024 року, а судове рішення ухвалили 9 грудня.

Про це йдеться у вироку Залізничного районного суду, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, жінка, перебуваючи вдома, висловлювалася нецензурною лайкою у бік свекрухи, що могло зашкодити психологічному здоров’ю останньої. За цим фактом її притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Під час судового засідання обвинувачена заперечувала факт насильства, зазначивши, що конфлікт виник через те, що вона не взяла свекруху на кладовище.

Проте суд визнав докази достатніми для притягнення до відповідальності. Серед доказів – протокол, письмова заява потерпілої, рапорт поліції та відеозаписи з нагрудних камер правоохоронців.

Суд постановив накласти на обвинувачену штраф у розмірі 170 гривень, а також стягнути 605,60 гривень судового збору. У разі несплати штрафу протягом 15 днів передбачено примусове виконання рішення через виконавчу службу.

Нагадаємо, на Львівщині суд покарав жінку, яка публікувала у соцмережах пропагандистські проросійські символи. Також у Львівській області судили чоловіка, який незаконно вирубав дерева.