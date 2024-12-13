Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Львів'янка не запросила свекруху на цвинтар і опинилась в суді arrow

Львів'янка не запросила свекруху на цвинтар і опинилась в суді

13 грудня 2024 07:58
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд у Львові оштрафував жінку за психологічне насильство над свекрухою
Молоток судді. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові суддя Залізничного районного суду покарав місцеву жительку за домашнє насильство психологічного характеру над її свекрухою Інцидент стався 3 листопада 2024 року, а судове рішення ухвалили 9 грудня.

Про це йдеться у вироку Залізничного районного суду, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Посварилися через поїздку на цвинтар

Згідно з матеріалами справи, жінка, перебуваючи вдома, висловлювалася нецензурною лайкою у бік свекрухи, що могло зашкодити психологічному здоров’ю останньої. За цим фактом її притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Під час судового засідання обвинувачена заперечувала факт насильства, зазначивши, що конфлікт виник через те, що вона не взяла свекруху на кладовище.

Проте суд визнав докази достатніми для притягнення до відповідальності. Серед доказів – протокол, письмова заява потерпілої, рапорт поліції та відеозаписи з нагрудних камер правоохоронців.

Суд постановив накласти на обвинувачену штраф у розмірі 170 гривень, а також стягнути 605,60 гривень судового збору. У разі несплати штрафу протягом 15 днів передбачено примусове виконання рішення через виконавчу службу.

Нагадаємо, на Львівщині суд покарав жінку, яка публікувала у соцмережах пропагандистські проросійські символи. Також у Львівській області судили чоловіка, який незаконно вирубав дерева. 

суд скандал Львів родина конфлікт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:49 Дитячий вагон в Одесі від Укрзалізниці — як скористатися

10:39 З'явилися фото наслідків нічної атаки РФ на будинок у Харкові

10:30 Загинули тварини через удар РФ по фермі на Чернігівщині — фото

10:18 РФ вивела кораблі у Чорному морі — небезпека для Одещини

10:18 Нові графіки вимкнень світла для Києва, Одеси та Дніпра

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

10:15 Може опинитися в смітнику — яких помилок варто уникати в резюме

10:12 Заготівля дров — за яку кількість не штрафують українців

09:55 На Тернопільщині відключили від електропостачання 50% споживачів

09:44 Частина одеських школярів сьогодні вчиться онлайн — хто саме

09:44 Стоять десятки машин — черги на кордоні України вранці

10:49 Дитячий вагон в Одесі від Укрзалізниці — як скористатися

10:39 З'явилися фото наслідків нічної атаки РФ на будинок у Харкові

10:30 Загинули тварини через удар РФ по фермі на Чернігівщині — фото

10:18 РФ вивела кораблі у Чорному морі — небезпека для Одещини

10:18 Нові графіки вимкнень світла для Києва, Одеси та Дніпра

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

10:15 Може опинитися в смітнику — яких помилок варто уникати в резюме

10:12 Заготівля дров — за яку кількість не штрафують українців

09:55 На Тернопільщині відключили від електропостачання 50% споживачів

09:44 Частина одеських школярів сьогодні вчиться онлайн — хто саме

09:44 Стоять десятки машин — черги на кордоні України вранці

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям