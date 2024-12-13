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Львовянка не пригласила свекровь на кладбище и оказалась в суде

13 декабря 2024 07:58
Виктория Козырь - редактор
Суд во Львове оштрафовал женщину за психологическое насилие над свекровью
Молоток судьи. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Во Львове судья Железнодорожного районного суда наказал местную жительницу за домашнее насилие психологического характера над ее свекровью Инцидент произошел 3 ноября 2024 года, а судебное решение было принято 9 декабря.

Об этом говорится в приговоре Железнодорожного районного суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, женщина, находясь дома, выражалась нецензурной бранью в сторону свекрови, что могло помешать психологическому здоровью последней. По этому факту ее привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Во время судебного заседания обвиняемая отрицала факт насилия, отметив, что конфликт возник из-за того, что она не взяла свекровь на кладбище.

Однако суд признал доказательства достаточными для привлечения к ответственности. Среди доказательств – протокол, письменное заявление потерпевшей, рапорт полиции и видеозаписи с нагрудных камер правоохранителей.

Суд постановил наложить на обвиняемую штраф в размере 170 гривен, а также взыскать 605,60 гривен судебного сбора. В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней предусмотрено принудительное исполнение решения через исполнительную службу.

Напомним, во Львовской области суд наказал женщину, публиковавшую в соцсетях пропагандистские пророссийские символы. Также во Львовской области судили мужчину, который незаконно вырубил деревья.

суд скандал Львов семья конфликт

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