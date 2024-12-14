Львівського митника виправдали у справі про наїзд на поліцейського

Фото з місця інциденту. Фото: ДБР

Галицький районний суд Львова визнав невинуватим львівського митника Дмитра Семеряка у справі про насильство щодо правоохоронця. Йдеться про інцидент, який стався у вересні 2020 року в центрі Львова, коли Семеряк порушив правила дорожнього руху та наїхав на поліцейського, травмувавши йому ногу.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Митник наїхав на Range Rover на поліцейського

У матеріалах судової справи зазначається, що інцидент стався 2 вересня 2020 року. Водій автомобіля Range Rover, яким керував Дмитро Семеряк, двічі порушив дорожні знаки на перехресті вулиць Рилєєва та Матейка, проігнорував вимогу велопатрульного зупинитися та продовжив рух.

На вул. Дорошенка, після повторної спроби поліцейського зупинити порушника, позашляховик здійснив наїзд на ногу велопатрульного, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

За інформацією поліції, того дня водій перебував у стані наркотичного сп’яніння, але повторна експертиза цього не підтвердила.

Який вирок суду

У суді митник Дмитро Семеряк заперечив свою вину, заявивши, що не бачив патрульних і ненавмисно наїхав на велосипед поліцейського. Суддя Віталій Стрельбицький визнав недоведеною його вину у вчиненні насильства над правоохоронцем (ч. 2 ст. 345 ККУ).

Суд також зазначив, що поліцейські, які переслідували порушника, не склали жодного адміністративного протоколу на місці інциденту, що залишило без відповіді низку питань. На вирок суду може бути подана апеляція.

Хто такий Дмитро Семеряк

Відомо, що Дмитро Семеряк працює заступником начальника відділу митних інформаційних технологій Львівської митниці. Наразі він перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Цікаво, що згідно з декларацією, його сім’я володіє кількома елітними автомобілями: Škoda Octavia (2006 року випуску), Range Rover (2014 року випуску), Volkswagen Caravelle (2010 року випуску), Renault Master (2013 року), Porsche Cayenne (2018 рік випуску) та має гідроцикл Spark.

Нагадаємо, на Львівщині судили чоловіка, який змовився з прикордонником та організував незаконну переправу військовозобов'язаних за кордон.

Також у Львівській області судили жінку, яка посварилася зі свекрухою.