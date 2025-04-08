Инспектор ГПСУ из Львова вместе с братом помогал уклонистам пересечь границу и получил приговор суда

Украинские пограничники. Иллюстративное фото: ГПСУ

Жолковский районный суд Львовской области вынес приговор инспектору пограничной службы. Он был признан виновным в содействии незаконному пересечению государственной границы двумя лицами.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как указано в приговоре, опубликованном в судебном реестре инспектор помог своему брату организовать нелегальный переход границы для двух уклонистов. Обвиняемый и его брат доставили этих лиц в пограничное село на Львовщине, откуда до границы оставалось пройти 500 метров пешком. Организатор остался в транспортном средстве, а нарушители попытались нелегально пересечь границу Польши, но были задержаны пограничниками.

На инспектора было заведено уголовное дело за "Незаконную переправку лица через государственную границу". Он заключил соглашение о признании виновности с прокурором.

Что решил суд

Судья, рассмотрев, дело и исследовав все доказательства, признала инспектора виновным в совершении уголовного преступления и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с трехлетним запретом заниматься деятельностью, связанной с охраной государственной границы. Однако, суд освободил его от отбывания тюремного заключения, установив двухлетний испытательный срок.

Ранее сообщалось, что в Яворивском районе Львовской области мужчина избил восьмиклассника на школьном дворе. Подросток получил сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

А в Черновицкой области судили военнослужащего, который помогал уклонистам пересекать границу. За такие "услуги" он брал деньги с мужчин.