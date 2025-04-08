Інспектор ДПСУ зі Львова разом з братом допомагав ухилянтам перетнути кордон і отримав вирок суду

Українські прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок інспекторові прикордонної служби. Він був визнаний винним у сприянні незаконному перетину державного кордону двома особами.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Як зазначено в вироку, опублікованому в судовому реєстрі інспектор допоміг своєму брату організувати нелегальний перехід кордону для двох ухилянтів. Обвинувачений та його брат доставили цих осіб до прикордонного села на Львівщині, звідки до кордону залишалося пройти 500 метрів пішки. Організатор залишився у транспортному засобі, а порушники спробували нелегально перетнути кордон Польщі, але були затримані прикордонниками.

На інспектора було заведено кримінальну справу за "Незаконне переправлення особи через державний кордон". Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Що вирішив суд

Суддя розглянувши справу та дослідивши всі докази, визнала інспектора винним у скоєнні кримінального правопорушення і призначила йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з трирічною забороною займатися діяльністю, пов'язаною з охороною державного кордону. Однак, суд звільнив його від відбування тюремного ув’язнення, встановивши дворічний іспитовий строк.

Раніше повідомлялось, що у Яворівському районі Львівської області чоловік побив восьмикласника на шкільному подвір'ї. Підліток отримав струс головного мозку та численні забої.

А у Чернівецькій області судили військовослужбовця, який допомагав ухилянтам перетинати кордон. За такі "послуги" він брав кошти з чоловіків.